El ministro Ángel Víctor Torres anula su agenda varias semanas tras anunciar que tiene cáncer, pero seguirá como ministro

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que padece un cáncer operable, por lo que será intervenido en abril y regresará "más fuerte" a la política, dejando así claro que su intención no es dejarla ya que se mantendrá al frente del ministerio.



Así lo ha indicado durante su discurso en el Congreso del PSOE de Gran Canaria, al que ha asistido para clausurarlo. "Me he hecho unas pruebas médicas, que han determinado que tengo unos tumores cancerígenos, que tenemos que tratar, es operable, tenemos fecha finales de abril. Las cosas caminarán, seguiré en activo y regresaremos más fuerte", ha subrayado durante el discurso de clausura, levantando una gran ovación.



Torres indicó que ha decidido anunciarlo después de informar a sus familiares y ante las llamadas que ha recibido estos días de preocupación. En este sentido, explicó que tras hacerse una serie de pruebas semanas atrás, "a falta de una última", que se realizará la próxima semana, han concluido en que tiene "tumores cancerígenos, son operables y no están extendidos, a falta de esta última prueba".



De este modo, la operación "sería a finales de abril", mientras tanto subrayó que va a continuar con su labor diaria, "si es institucional, si es en el ministerio, en los plenos y en la labor ministerial hasta que los médicos" así se lo indiquen, aunque reconoció que "quizás un poco más aflojando" en la agenda.



"Estaré hasta que los médicos me digan que tengo que parar, operaré y regresaré desde que los médicos me digan que ya puedo regresar y, por tanto, lo encaro con el optimismo de que va a salir bien, estoy convencido de ello", afirmó para agregar que recomienda hacerse revisiones, al tiempo que mostró su admiración por las personas que se tienen que enfrentar alguna vez a un proceso cancerígeno.



"Es una situación complicada pero estoy convencido que con la ciencia, el avance, los grandes profesionales sanitarios que tenemos en nuestro país, nos podemos enfrentar con más posibilidades de éxito. Y esto sé que va a salir bien y sí, ante alguna duda que he visto en algún medio, ni dejo la política ni paro en mi actividad. Seguiré, repito, el máximo que pueda hasta que los médicos me digan", ha apuntillado para agregar que después regresará con sus labores ministeriales, orgánicas, "con la misma fuerza pero ya recuperado y operado".



Torres ha aclarado que durante este tiempo ha seguido las indicaciones que le han dicho los médicos, ya que se tenía que hacer varias pruebas "para ver cómo estaba el tema de los huesos, el tema de los órganos, el tema de los ganglios", siendo los profesionales sanitarios los que le han trasladado que, debido a la característica de la operación, "tiene que pasar un tiempo, que es limitado, por eso la previsión es finales de abril para el mayor y el mejor éxito de esa operación".



El ministro subrayó que "lo importante es que está localizado, que es operable", y si posteriormente hay que hacer nuevos tratamientos, lo decidirán los médicos, aunque se mostró "absolutamente" confiado en la ciencia y afirmó que seguirá "estrictamente las recomendaciones de los médicos".



"Les he preguntado si puedo seguir con mi actividad, me han dicho que sí, hasta que ellos me digan que hay que parar y que regresaré pronto. También me lo han dicho que será cuestión de si todo sale bien después de la operación de un par de semanas para volver a seguir en mi actividad de ahora", ha reiterado para añadir que "hay Torres para rato".



Finalmente ha querido agradecer las muchísimas llamadas y mensajes que ha recibido de todos los colores políticos.