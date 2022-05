​Aobá Upcycling, moda sostenible hecha en Galicia

Detrás de la marca de ropa sostenible Aobá -que significa ropa en tupi guarany- se encuentra Karol Farias, una diseñadora brasileña afincada en Galicia apasionada por la moda y por el planeta Tierra.







En Aobá luchan por ser un granito de arena más que ayude a cambiar la cara de la moda. Por eso, su propósito es elaborar una moda ética y sostenible, más sana y respetuosa con el planeta.





Pero lo de Aobá no son solo palabras, pues ya se ha hecho un merecido hueco en el complejo mundo de la moda gracias a construir su modelo de negocio en torno al aprovechamiento de prendas en desuso para darles una segunda vida.









Esta nueva tendencia se conoce como upcycling- suprarreciclaje en lengua castellana- y consiste en devolver a la cadena productiva materiales que, a pesar de poder seguir siendo útiles, fueron descartados. En definitiva, Aobá logra dar una nueva vida a las prendas de segunda mano dotándolas de valor estético y económico.





Pero eso no es todo. Aobá, al elegir el upcycling como modelo productivo, defiende la disminución del consumo de los recursos naturales. Al no utilizar telas vírgenes, produce una moda sostenible verdaderamente verde, pues no necesita utilizar agua para lograr el correcto cultivo de las fibras naturales y tampoco se ve en la obligación de emplear tierras para cultivar las plantas que, posteriormente, serían transformadas en material textil.





De este modo, y como es lógico, se hace innecesario el uso de los pesticidas al no contar con plantaciones y también se descarta la utilización de productos químicos, siempre presente en la transformación de las fibras y los teñidos.









¿Pero entonces, cómo diseña Karol Farias las prendas de ropa? Simple. Primero crea el diseño y, según los materiales disponibles, la idea inicial se adapta. Un planteamiento sencillo para conseguir que la marca sea más sostenible.