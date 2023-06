El diseñador gallego que vistió a Lady Gaga y Sarah Jessica Parker

Jose Castro nació en 1971 en A Cañiza, Pontevedra. Destacó como uno de los diseñadores con más proyección del país.



La moda lo llevó a viajar a Barcelona, ciudad que sería determinante para su éxito. Fue director creativo en firmas como Desigual o Miró Jeans. En el año 2000 obtuvo el Premio Tesoiras al mejor diseñador joven y trabajó con María Moreiras. Se graduó en el reconocido London Royal College of Art.

Las mejores pasarelas

Desfiló en las mejores pasarelas del mundo con sus creaciones, como Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Nueva York o el Carrousel du Louvre de París y acaparó portadas de las revistas más prestigiosas como Telva, Marie Claire o Vogue.



Graduado en el London Royal College of Art, colaboró con empresas como Alexander McQueen para Givenchy. Durante su trayectoria fue reconocido con el Royal College of Art Society Prize for Innovation, Creativity and Presentatión, el Nóvel designer prize de Marie Claire o el premio L’Oréal a la mejor colección en la 50ª, edición de cibeles Madrid Fashion Week.



Sus creaciones eran perfectamente reconocibles por sus volúmenes y sus diseños “avant-garde”. El color era muy importante llegó a crear lo que bautizó como “el rosa castro”.

Fama mundial

El 2008 fue el año que marcó su vida para siempre, alcanzó fama mundial cuando Sarah Jessica Parker lució sus vaqueros sin costuras en un capítulo de la película Sex and the City, los cuales se los quedó Sarah al enamorarse de ellos.



Ese mismo año accedió al olimpo de la Alta Costura convirtiéndose en el tercer español, tras Balenciaga y Paco Rabanne, que consiguió entrar en la Federación Francesa de la Costura.

Complementos



En el año 2010 diseñó complementos para distintas marcas de prestigio y abrió dos espacios propios en El Corte Inglés.



Fue director creativo de arte de los trabajos de fin de grado en el Instituto Europeo di Design (IED) en Barcelona y profesor en el master de moda de la Universidad de Vigo.



En sus últimas voluntades decidió donar sus creaciones para que se creen becas que puedan ayudar a estudiar a los jóvenes, y para la Asociación Española contra el Cáncer.



Su familia anunció con un comunicado esta triste pérdida: “Hoy nos ha dejado físicamente José Castro, pero su espíritu nos acompañará eternamente. Aquellos que tuvimos el privilegio de conocerlo sabemos del maravilloso ser humano que era y de su don de generosidad. Ahora descansas en paz y serás el ángel de todos nosotros”.