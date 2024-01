Qué ganas de alfombra roja, qué ganas de looks maravillosos llenos de glamour, qué ganas de color y de buen gusto... ha sido un buen espectaculo.

Esta alfombra roja prometía por la gran cantidad de celebridades que se iban a congregar en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles donde se celebró la 81 edición. Me gusta más que la de los Oscar y lo cierto es que no nos ha defraudado en absoluto. Queda inaugurada la primera “red carpet” del año con looks increíbles que pasaran a la historia.

Looks icónicos, transparencias, lentejuelas, terciopelo, encajes, brillos y muchos trajes poco convencionales con gran acierto. El escote palabra de honor es el más utilizado, el negro, como siempre, es el rey, hemos visto mucho rojo, rosa barbie y, por supuesto, el blanco como destacado.

Mis favoritos

Rosamund Pike @EFE EPA ALLISON DINNER

Rosamund Pike, de Dior

El encaje es el protagonista en negro muy elegante con un falso escote “straples” con un tocado que se lleva toda la atención.

Jennifer Lopez @EFE EPA ALLISON DINNER

Jennifer Lopez, de Nicole Felicia Couture

Ha sorprendido con un vestido muy romántico en rosa empolvado, ajustado, que le queda maravilloso.

Elizabeth Debicki @C Flanigan Image

Elizabeth Debicki de Dior

Elle Fanning @EFE EPA ALLISON DINNER

Elle Fanning, con un vestido Vintage de Pierre Balmain

Lució un elegante vestido en color blanco con gran lazo en el escote

Margot Robbie @EFE EPA ALLISON DINNER

Margot Robbie, de Giorgio Armani

Hizo un guiño a Barbie con un rosa fuerte.

Hunter Schafer @EFE EPA ALLISON DINNER

Hunter Schaffer, de Prada

Un espectacular vestido rosa pastel que, cuando se movía, flotaba unas tiras que la convierten en un hada.

Cillian Murphy y Robert Downey Jr posan con sus premios por Oppenheimer @ EFE

Cillian Murphy, de Yves Saint Laurent

Timothee Chalamet @EFE EPA ALLISON DINNER

Timothee Chalamet, de Celine Homme

Jared Leto @EFE EPA ALLISON DINNER

Jared Leto

Lenny Kravitz @EFE EPA ALLISON DINNER

Lenny Kravitz, de Alexander McQueen

Jonathan Bailey @EFE EPA ALLISON DINNER

Jonathan Bailey, en blanco

Matt Bomer @EFE EPA ALLISON DINNER

Matt Bomer, de azul

Meryl Streep @C Flanigan Image

Meryl Streep, a medida de Valentino

Muy elegante y adecuada, como siempre, de lentejuelas negro en dos piezas con camisa blanca.

Emma Stone @EFE EPA ALLISON DINNER

Emma Stone de Louis Vuitton

Hecho a medida, con un vestido muy transparente con lentejuelas y flores bordadas, increíble.

Hailee Steinfeld @EFE EPA ALLISON DINNER

Hailee Steinfeld, a medida de Prada

Muy Aundrey Hepburn, en rosa, con cuello a la caja sin mangas y con una falda que se prolongaba en una larga cola.

Heidi Klum @EFE EPA ALLISON DINNER

Heidi Klum, de Sophie Couture

Un vestido de princesa, rojo, de escote palabra de honor, con lentejuelas y una gran abertura en la pierna.

Natalie Portman @EFE EPA ALLISON DINNER

Natalie Portman, de Dior Couture

Un diseño lleno de lentejuelas en acabado degradado, con escote redondo, tirantes anchos y falda voluminosa con vuelo como un cuadro puntillista.

Taylor Swift @EFE EPA ALLISON DINNER

Taylor Swift, de Gucci

Un vestido de lentejuelas en un verde intenso, muy sexy, con escote en la espalda.

Julianne Moore @EFE EPA ALLISON DINNER

Julianne Moore, de Bottega Veneta

Un vestido de estilo princesa con escote redondo palabra de honor, cuerpo encorsetado y falda voluminosa con bolsillos en un rojo intenso.

Brie Larson @EFE EPA ALLISON DINNER

Brie Larson, de Prada

Super sencilla y muy elegante en un color lavanda.

Florence Pugh @EFE EPA ALLISON DINNER

Florence Pugh, a medida de Valentino

Un vestido rojo que destaca por sus transparencias y flores bordadas.

La actriz Gillian Anderson @EFE EPA ALLISON DINNER

Gillian Anderson, de Gabriela Hearts

En blanco, con su vestido “strapless” con llamativos bordados. Peerfecta. Cuerpo encorsetado y falda acampanada.

Dua Lipa

Dua Lipa, de Schiaparelli

Vestido de terciopelo, palabra de honor y corte sirena extremo en una falda de popelin en negro con bordados dorados.

Allison Williams @EFE EPA ALLISON DINNER

Allison Williams, de Giambattista Valli

Vestido de volúmenes estratégicos y elegante escote corazón con un corte peplum y una gran cola de tul.