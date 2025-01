Galicia contabiliza xa case 770.000 persoas vacinadas contra a gripe

Galicia contabiliza xa 769.415 persoas vacinadas contra o virus da gripe, que continuará administrándose nos hospitais públicos da comunidade ata o próximo 18 de xaneiro.



A Consellería de Sanidade fixo balance este venres da campaña da gripe, que está próxima a alcanzar o 75% da poboación maior de 65 anos e enfócase agora en incrementar a porcentaxe na franxa etaria de entre 60 e 69 anos ao atoparse por baixo do 50%.



Sanidade sinalou que na última semana de 2024 Galicia superou o nivel basal de intensidade polo que, ao pasar de nivel baixo, iníciase a onda epidémica de gripe, segundo as tarefas de vixilancia feitas polo Centro Galego para o Control e Prevención das Enfermidades.



Máis do 70% dos galegos de entre 70 e 79 anos están vacinados, dato que supera o 85% no caso de maiores de 80 anos, segundo recolle un comunicado da Administración autonómica.



Ademais, máis do 35% das embarazadas recibiron a súa vacina, que pode administrarse ata seis meses despois do parto mentres dure a campaña, o que reduce as hospitalizacións e visitas a urxencias en bebés menores de seis meses.



En canto á vacinación infantil, a comunidade galega superou xa o obxectivo do 60% de inmunización de nenos de entre seis e 59 meses protexidos durante a primeira campaña na que se inclúe a vacina intranasal para nenos de 24 a 59 meses.

De Expocoruña ao Chuac



O Goberno autonómico lembrou que a vacina pode solicitarse a través da aplicación do servizo Galego de Saúde – Sergas Móbil– para seleccionar horarios e hospital de referencia.



No caso do distrito coruñés, a vacinación mantense ata hoxe, no recinto de Expocoruña e a partir do día 7 de xaneiro retómase no Chuac.

Virus sincitial



A Consellería de Sanidade tamén repasou as cifras da inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial (VRS) en Galicia, que alcanza unha aceptación do 91,50% no caso dos bebés nados durante a campaña que comezou no pasado mes de setembro.



En canto aos nenos recaptados polo seu nacemento entre abril e setembro de 2024, a porcentaxe de vacinación é do 88,81% en nenos recaptados ao nacer antes da campaña.



En total, son un total de 9.683 bebés inmunizados nunha campaña que se prolongará ata o próximo día 31 de marzo e ofrecerase a inmunización do VRS para os bebés nados en calquera hospital galego.