Galicia, con el foco ya en el Xacobeo de 2027, se ofrece en Fitur como "casa de todos"

Una Galicia hospitalaria "con los brazos abiertos", una "tierra acogedora", que funciona como "refugio climático" y donde, además, "se come bien". Así ha presentado el Gobierno gallego, con su titular, Alfonso Rueda, al frente, la campaña turística autonómica para promocionar la comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.



Rueda, que pasará prácticamente toda la jornada en Fitur, ha sido uno de los protagonistas del acto de exhibición de la campaña 'Galicia, Terra acolledora', de Turismo de Galicia, un evento en el que han estado presentes numerosas autoridades y en el que, además de poner el foco en la "enorme oportunidad" que ofrece el Xacobeo de 2027, ha lanzado un mensaje claro: Galicia quiere ser la "casa de todos".



"Somos los amigos de todo el mundo, la gente que todo el mundo quiere en todas partes, esa calidad que todo el mundo aprecia", ha aseverado el mandatario, quien ya en ocasiones anteriores ha repudiado públicamente polémicas como las vinculadas a las críticas a los 'fodechinchos' --un término que, en modo coloquial, se usa para definir a visitantes que llegan de fuera de Galicia y no respetan o se adaptan a las costumbres locales--.



Por ello, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien también ha intervenido, como "embajador de Galicia" en el propio acto, y tras defender la buena relación con los madrileños y de aplaudir el concepto de "madrigallego", como antes se había definido el propio regidor, Rueda ha proclamado que en Galicia "no sobra nadie".



Por su parte, Martínez-Almeida ha bromeado con que el año pasado "solo" estuvo tres veces en Galicia, siendo una de ellas su despedida de soltero, que celebró en A Coruña, y, si Rueda aprovechó un acto en la Casa de Galicia para reivindicar la importancia del turismo madrileño, el regidor le ha devuelto el mensaje: "Vamos a seguir yendo a Galicia".



"Estamos enamorados de su gente, de su gastronomía y de su naturaleza. Por eso, como 'madrigallego' que soy, he pensado que tenía que predicar con el ejemplo. He dicho, ¿cuántas veces has ido tú en el año 2024 a Galicia? Pocas. Solo tres", ha reflexionado, antes de añadir que no hay "mejor forma de empezar el año" que con "un buen cocido de Lalín".



Así lo hizo, ha rememorado, en el anterior ejercicio, coincidiendo con la campaña electoral de las autonómicas que tuvieron lugar el 18 de febrero. "Me dijeron, ¿qué es mejor, el cocido de Lalín o el de Madrid?", ha indicado, antes de responder en clave retórica y en tono de broma que lo óptimo es alternar uno de ellos cada día de la semana y, así, "se acabó el problema".



En su turno, Rueda ha insistido en que "todo el mundo es bienvenido" a Galicia, una comunidad de "gente acogedora" y "puertas abiertas", al tiempo que, en la línea con Merelles, ha apostado por reforzar, dentro de la sostenibilidad, un sector que genera "riqueza y empleo". Y es que, a día de hoy, ha dicho, el turismo representa el 13% del PIB autonómico y 130.000 empleos.



El espíritu hospitalario de Galicia queda demostrado, según Rueda, en los últimos datos de la Encuesta de residentes elaborada por Turismo de Galicia, que refleja que alrededor del 90% de los gallegos valoran el turismo "de forma positiva o muy positiva".



Una actitud ante los visitantes que, bajo su punto de vista, contribuye a "consolidar" Galicia como "un destino turístico de primer nivel que, a lo largo de 2024, recibió más de 7 millones de turistas --datos hasta noviembre-- y casi medio millón de peregrinos, una cifra récord. Visitantes, ha insistido Rueda, que deben ser tratados "como merecen" para que sigan "eligiendo" la comunidad.



El presidente gallego ha destacado que el turismo internacional tiene cada vez un peso más relevante y, a día de hoy, representa el 31% de los viajeros y el 58% de los peregrinos; además de que los flujos están cada vez más desestacionalizados, con el 60% de la demanda fuera de la temporada alta.



Rueda ha destacado, además, los "innumerables atractivos" de Galicia como destino que provocan que el visitante tenga "una experiencia inolvidable". Una coyuntura que ha vinculado con su "amplia" oferta de turismo cultural, rural, de playa, termal o enogastronómico. Y es capaz de hacerlo en diferentes puntos del territorio, lo que contribuye, ha recalcado, al modelo de sostenibilidad que promueve la Xunta.



En este contexto, ha recordado que en apenas dos años se celebrará el Xacobeo 2027, para el que ve preciso empezar a trabajar de inmediato, especialmente teniendo en cuenta el "éxito" del anterior doble Año Santo. No en vano, ha enfatizado que supone "una enorme oportunidad" para Galicia, del mismo modo que ve clave el Camino de Santiago.



El evento, conducido por la periodista María Lamela, natural de Vilalba (Lugo), ha arrancado con la intervención del director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles. También han participado Lucía Freitas, chef de A Tafona, y Jesús Picallo, al frente de O Semáforo de Fisterra, que han departido en un breve coloquio sobre lo mejor de la gastronomía y de las atracciones turísticas de Galicia.



A la presentación han acudido varios alcaldes (entre ellos las regidoras de A Coruña, Inés Rey (PSOE); y Santiago, Goretti Sanmartín (BNG); y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP)), conselleiros y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, entre otros.



Galicia participa en esta edición de Fitur con un espacio de más de 1.000 metros cuadrados que busca reivindicar la hospitalidad y la sostenibilidad como valores del turismo gallego. Precisamente, con este último objetivo en mente, se reutilizan las instalaciones del año pasado, que habían sido galardonadas con el premio al mejor 'stand'.



Durante los próximos días, el espacio gallego estará atendido por informadores profesionales y acogerá más de 40 presentaciones. Dispone de una zona de trabajo, porque uno de sus objetivos es servir como punto de encuentro para favorecer relaciones comerciales y abrir oportunidades de negocio.



Las presentaciones correrán a cargo del Gobierno gallego, de entidades y de profesionales. Entre otras cuestiones, se hablará de Galicia como "refugio climático", de la programación de los conciertos para el próximo Xacobeo o de la candidatura de A Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial --a la que también aludió Martínez-Almeida.



Asimismo, habrá demostraciones culinarias y de Artesanía de Galicia.