Investigan la muerte de una mujer como posible homicidio por violencia de género y buscan a su expareja

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 36 años de edad, E.B.S., cuyo cadáver ha sido localizado a primera hora de la mañana de este viernes en la vivienda de su expareja en Baiona (Pontevedra), según han confirmado fuentes de la Comandancia de Pontevedra y de la Subdelegación del Gobierno.



Las mismas fuentes han explicado que el cuerpo presentaba golpes y signos de violencia, si bien habrá que esperar a la autopsia para concretar sin dudas la causa del fallecimiento. Con todo, han señalado, la investigación se centra en un posible homicidio por violencia de género.



Por el momento, han apuntado desde la Guardia Civil, no se han producido detenciones en relación con este crimen, ocurrido en la zona de As Ínsuas, en la parroquia baionesa de Belesar, pero se está buscando a la expareja, a la que la mujer había denunciando por violencia de género y que tenía una orden de alejamiento.



Según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, y ha podido saber Europa Press, el aviso sobre la aparición del cuerpo lo dio la propia expareja de la víctima, que informó a la Guardia Civil de que se la había encontrado muerta a las puertas de su vivienda y que, tras meterla en el domicilio y taparla con una manta, llamó a los servicios sanitarios.

Huida del lugar

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ha informado de que recibió la llamada sobre las 4,35 horas de la madrugada y envió al lugar una ambulancia de soporte vital básico medicalizada con un equipo de Atención Primaria. Cuando llegaron al lugar, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento.



Abel Losada ha explicado que, a la llegada del personal del 061, la expareja de la chica les dijo que él no tenía nada que ver con el fallecimiento y huyó corriendo. Así, cuando llegaron los efectivos de la Guardia Civil, el hombre ya no se encontraba en el domicilio y, por el momento, no ha sido localizado.



La víctima estaba registrada en el sistema VIOGEN como un caso de "riesgo medio", ha explicado el subdelegado, y el hombre tiene una orden de alejamiento, dictada por el juzgado de instrucción 4 de Vigo, que le impide acercarse a menos de 200 metros de ella.



El subdelegado -- que ya ha contactado con el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, para informar de lo ocurrido y para trasladar las condolencias a familiares, amigos y vecinos de esta localidad -- ha pedido "prudencia" y "paciencia" para dejar que la Guardia Civil haga su trabajo, y en consideración con los allegados de E.B.S., que se encuentran "sumidos en la consternación".