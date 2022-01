Lalín inaugura este sábado la LIV edición de la Feira do Cocido, que se prolongará hasta el 14 de febrero

El alcalde de Lalín, José Crespo, ha inaugurado este sábado la 'LIV Feira do Cocido de Lalín' con el arranque del 'Mes do Cocido' que se celebrará entre el 15 de enero y el 14 de febrero, con una edición que "aún no podrá ser la gran edición de la Feira" que espera la alcaldía, pero de la que ha asegurado que "va a funcionar muy bien".





En la presentación de este vigésimo cuarto 'Mes do Cocido', el Gobierno municipal ha subrayado Lalín como "destino gastronómico seguro" y ha asegurado que "harán de la necesidad una virtud" con la programación de actividades en torno al cocido desde enero hasta mayo.





En la rueda de prensa de la presentación, se han destacado las posibilidades de la feria para la hostelería y el comercio, con los que la alcaldía se ha comprometido a "hacer un esfuerzo importante" para que todos los fines de semana de los meses de abril y mayo haya actividades importantes.





Durante su intervención, Crespo ha subrayado que la pandemia ha acelerado la ampliación del 'Mes do Cocido' más allá de febrero, una idea que, según el alcalde, estudiaban desde hacía años. Además. ha señalado que el pasado año "se sirvió cocido en verano" y que espera que con el paso del tiempo sea un plato permanente de la hostelería lalinense.





Además, el Ayuntamiento de Lalín ha querido destacar la importancia del cocido para la localidad, han asegurado que funciona en tres vertientes: como dinamizador de la economía desde la hostelería, con la aportación de visitantes durante una gran parte del año y como imagen de marca del municipio.





EVENTOS DEL MES DEL COCIDO

Han explicado en su comunicado que durante este mes se irán presentando las distintas actividades que el Ayuntamiento ha planificado para promocionar el 'Mes do Cocido de Lalín'.





El primero de estos eventos será la presencia del 'Cocido' en el Fitur de Madrid, donde el Gobierno local ha asegurado que tienen programadas varias reuniones de trabajo enfocadas a la difusión de la Feria, con iniciativas como emparejar la marca a otros proyectos gastronómicos o proyectos similares a esta.





Además, a finales de enero, se llevará a cabo una jornada con influencers locales para que sus plataformas sirvan a la difusión del Mes do Cocido y a la Feira y, en particular, enfocado a captar a un público más joven. La jornada se repetirá el 20 de febrero, y en esa ocasión contará con influencers gallegos y nacionales que invitarán a sus seguidores a visitar Lalín.





Asimismo, el Ayuntamiento de Lalín ya ha puesto fecha a la 'Carreira do Cocido', que se celebrará el 13 de marzo, y al día de Laxeiro, que será el 1 de abril. Lalín acogerá eventos todos los fines de semana desde el 3 de abril hasta el 22 de mayo, entre ellos, el día grande de la 'Feira do Cocido' que será el 24 de abril, para el que se han programado conciertos, actividades y la apertura de una carpa para la exposición de productos.





Por último, el consistorio ha adelantado que están trabajando en una colaboración con la Xunta para el programa 'Chamar Os Cocidos do Camiño' que une gastronomía, música y cultura con el Camino de Santiago. Además, la alcaldía ha asegurado que trabajan para presentar dos solicitudes a las ayudas de Turismo de los fondos Next Generation.