Miles de personas recorren las calles de Santiago en defensa de la sanidad pública

El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, ha expresado este domingo al inicio de la manifestación multitudinaria que recorre las calles de Santiago que el objetivo es clamar frente a la "mezcla imposible de incapacidad y de intención privatizadora" de la Xunta en materia sanitaria.

La Alameda de Santiago ha acogido el inicio de la movilización, tras la pancarta "Na defensa e mellora da sanidade pública. Queremos a nosa atención primaria" de SOS Sanidade Pública y, un segundo lema sostenido por los representantes políticos, que decía "Na defensa da sanidade pública. Salvemos a atención primaria".

Martín ha explicado a los medios antes del inicio que la movilización es síntoma de que "la población gallega no está dispuesta a que su sistema sanitario público, su atención primaria, acaben desmantelados y privatizados", pues "supondría el fin de la sanidad pública ya que es el eje fundamental del sistema".

"La política del PP y de la Xunta pretende la privatización siguiendo los preceptos neoliberales y tiene una enorme incapacidad para gestionar los recursos. Hay una mezcla imposible de incapacidad y de intención privatizadora. Vamos a seguir luchando y peleando para que esta situación acabe", ha continuado.

Su entidad ha presentado una iniciativa legislativa popular con más de 50.000 firmas de apoyo, lo que dice que muestra que "la población se rebela contra una situación injusta".

"Queremos un nuevo modelo de atención primaria, que sea integral, que incorpore a profesionales como psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales, que incremente las consultas de enfermería y que añada logopedia", ha declarado.

Según ha manifestado, en Galicia existe "incapacidad para acceder a la atención primaria" y "gravísimos problemas de calidad asistencial", por lo que el objetivo es "recuperar lo recortado", para lo que la plataforma propone un modelo, que la Xunta tiene "en un cajón".

"O sacan el modelo y se ponen las pilas para recuperar lo recortado o esta situación no va a acabar. La población tiene que entender que para cambiar la política sanitaria en un gobierno absolutamente cerrado a cualquier cambio, igual hay que cambiar de políticas y cambiar de políticos", ha concluido.

La manifestación, a la que han acudido miles de personas llegadas de toda Galicia, ha empezado con las consignas "Sanidade pública", "O público é servizo, o privado beneficio", "Rueda atende, a sanidade non se vende, aquí está o pobo que q defende" y "Non, non, non á privatización".