Sanidade está aberta a que máis profesionais opten a participar nas quendas dos sábados

A Consellería de Sanidade está aberta a “discutir” cos sindicatos que, tal e como estes reclaman, esténdase a outros profesionais, máis aló dos médicos e pediatras de Atención Primaria, a instrución para implantar as bolsas de voluntarios para cubrir as quendas dos sábados.



“É unha cousa que haberá que ver e discutir pero, insisto, as mesas sectoriais é onde se discuten este tipo de cousas. Non creo que sexa un debate para facer nos medios de comunicación”, respondeu o titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.



O conselleiro foi preguntado este mércores sobre unha instrución que representantes do Servizo Galego de Saúde (Sergas) trasladaban esta semana aos sindicatos para implantar o sistema de voluntariedade para cubrir os sábados pola mañá nos centros de saúde. Se non hai suficientes profesionais que se presten, farase de maneira obrigatoria.



Como pano de fondo está a implantación, desde este 2025, das 35 horas semanais para todo o persoal do Sergas froito do acordo de abril de 2023, o que fixo que os sábados quedasen fose da xornada ordinaria.

Sen discusión sobre o contido

Os principais sindicatos (CIG, CSIF, CCOO e UXT) non discuten o contido da instrución, pero si que só se contemplou para os médicos e pediatras, e non para outros profesionais, como os de Enfermería, aos que tamén afecta a diminución de xornada. Por iso, as centrais protestarán ante a sede do Sergas mañá ás 11.00 horas da mañá.



Preguntado por iso, o conselleiro insistiu en que “se está negociando” e, aínda que mostrou “respecto máximo” á concentración dos sindicatos, dixo non entender “por que” a convocan, tendo en conta que este tema “tense que discutir na mesa sectorial”. Polo momento, a instrución é “unha proposta”. “Os sindicatos queren manifestarse e maniféstanse, paréceme moi ben”, dixo.



Así mesmo, o titular de Sanidade avalou o contido do borrador que incide na “voluntariedade” dos facultativos para facer as quendas dos sábados. Pero, se non se conseguen suficientes voluntarios, será obrigatorio para “asegurar a asistencia”.

“Non o digo eu, dio a lei”, dixo. O conselleiro reiterou que o seu equipo “sempre” quere que “as cousas se fagan de maneira voluntaria” e que a obrigatoriedade só sería se isto non chega, porque “a asistencia hai que dala”.