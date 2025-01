Una serpiente, una gaita escocesa y un gaiteiro poco gallego: Vecinos de Arbo protestan por el cartel de la Fiesta de la Lamprea

Los carteles de fiestas o eventos dan de vez en cuando disgustos a sus organizadores. Así ha ocurrido este 2025 en el concello pontevedrés de Arbo, donde la polémica corre entre los vecinos, enfadados por cómo se representa su festividad más importante en el cartel elegido este año.

En la edición número 65 de la Fiesta de la Lamprea, que tendrá lugar del 25 al 27 de abril, los vecinos no ven nada representado ni su manjar gastronómico ni las raíces gallegas.

El problema radica en que en el cartel la lamprea se asemeja más bien a una serpiente y aparece un gaiteiro que no lleva ni el traje tradicional de Galicia ni una gaita gallega, sino que porta un instrumento con tres roncos, propio de las gaitas marciales o las escocesas.

"Utilizar unha culebra para parecerse a unha lamprea é unha broma e falta de respecto", "ese traxe tampouco é o auténtico galego, nin a gaita... menos mal que as uvas son iguais en case todo o mundo", son algunos de los comentarios que han llenado las redes sociales tras la presentación del cartel. Algunos, incluso, apelan al ayuntamiento para que modifique la obra, visto el rechazo que está despertando: "Con todo o meu respeto ó seu autor, que seguramente é un gran artista, pero o xurado debería desestimar como ganador este cartel que non se semella para nada a nosa Raíña do río.



Podo entender que o autor quixo facer algo distinto, e intentar plasmar unha similitude coa lamprea, que pode estar moi ben como obra artística, pero non para un cartel que representa a nosa Festa da Lamprea. Penso que deberían rectificar esta elección debido ás numerosas críticas que está recibindo por todos os veciños dun sentir de desarraigo das nosas raíces.



Esta cobra non representa o sentimento e orgullo que temos os arbenses pola nosa histórica Festa da Lamprea".

El cartel anunciador de la fiesta fue realizado por Iñaki Fernández Iturmendi, de Navarra, ganador del concurso con su propuesta “Raíña da Festa”. El segundo puesto fue para Cesar Núñez Núñez, de Astorga, y el tercer puesto para Ruben Lucas García, de Murcia. El ganador recibirá un premio de 800 euros, 400 para el segundo y 200 para el tercero. La temática del concurso pedía que reflejase "o que simboliza a Festa da Lamprea para Arbo", a la vez que se valorarían "aspectos como a creatividade, orixinalidade e inclusión de valores culturais, patrimoniais ou etnográficos relacionados coa lamprea e a vila de Arbo".