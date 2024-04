El cerdo, uno de los productos estrella del Fórum: "Es muy recurrido y muy nuestro"

El cerdo es uno de los protagonistas de la nueva edición del Galicia Fórum Gastronómico que se está celebrando en A Coruña hasta el martes, un producto que, según el chef Diego López 'Moli', es "muy recurrido y muy nuestro".



Tras su demostración en directo este domingo en ExpoCoruña, Moli ha explicado a EFE que el Fórum Gastronómico es "un momento festivo, de cambiar impresiones y de hacer sinergias entre todos los cocineros".



El propietario y cocinero de La Molinera, en Lalín, ha señalado que "lo bonito" de este evento es "encontrar a los amigos, sobre todo la gente de fuera".



"El Fórum concentra a muchos cocineros, es muy bonito", ha resumido, a la vez que ha recordado la edición de 2014, en la que fue ganador del Premio Cocinero del Año, algo que no olvida: "Me acuerdo mucho de aquello y me gusta volver ahora que han pasado diez años, lo valoro mucho".



Diego López se ha puesto a los fogones de una de las cocinas de ExpoCoruña junto a Jorge Guitián para hablar del cerdo gallego y el cocido de Lalín: "Es un producto muy recurrido y muy nuestro".



"No renunciamos a la tradición y la adaptamos o la cambiamos para que sea más divertida y actual", ha declarado el chef, que en su restaurante ofrece tanto propuestas de cocina tradicional gallega como renovada.



El gran protagonista de su casa es el famoso cocido, de lo que ha presumido este domingo en A Coruña.



Moli, que se ha formado en grandes cocinas como las de Paco Roncero, los hermanos Torres o Pepe Solla, ha analizado que la gastronomía gallega está "en un buen momento" pero "queda mucho, mucho por hacer".

Ha defendido que "lo importante es que salga gente joven" y que "sigan abriendo restaurantes".