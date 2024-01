Llega el Día Mundial de la Croqueta y desde GastroIdeal repasamos algunas de las más famosas de la gastronomía coruñesa. Este popular bocado, crujiente por fuera y tierno por dentro, es el rey de las comandas. Desde las clásicas croquetas de jamón que nunca fallan hasta las innovadoras versiones vegetarianas y de fusión, este platillo se ha reinventado constantemente, desafiando los límites de la creatividad gastronómica. Recopilamos algunas de las que no te puedes perder:

Pracer

Las croquetas de Pracer son ya su emblema distintivo. Su especialidad, una exquisita versión con el exótico sabor del chilly crab, se ha posicionado como un verdadero tesoro gastronómico, convirtiendo a estas croquetas en mucho más que un simple plato: son una experiencia culinaria en sí misma. De obligado cumplimiento probarlas cuando se va a la barra canalla de Zalaeta.

Quiosco Down

Visitar la plaza de Ourense sin saborear uno de los bocadillos de calamares del Quiosco Down Experience sería imperdonable, y lo mismo sucede con sus exquisitas croquetas de jamón ibérico, otra joya de su menú. Con servicio delivery, además, no hay excusas para no probarlas.

Culuca

En el Culuca, las croquetas no pasan desapercibidas, especialmente las de pollo asado presentes en su carta para comer con las manos. Pero la experiencia Culuca trasciende los límites de su propio establecimiento. Para aquellos que prefieren disfrutar de estas delicias en casa, han extendido su alcance vendiendo sus croquetas a través de Kibus Online y La Mejorana. Esto permite a los amantes de la buena cocina llevar la experiencia Culuca a sus cocinas, preparando estas exquisitas croquetas caseras con toda la facilidad y sabor del restaurante.

Intenso

Se derriten en la boca tras el bocado crujiente. Así es la sensación de comer las croquetas de jamón Ibérico de Bellota del restaurante Intenso del Grupo Peculiar. Un plato que hay que probar siempre que se acuda a cualquiera de los restaurantes del chef Álvaro Victoriano (Peculiar, Charlatán, Ultramarinos Galeras e Intenso) y haya croquetas en carta.

Artabria

Un must cuando se va al restaurante Artabria: la croquetas de marisco con patatas paja. Famosas su crujiente empanado y la cremosidad de su interior, un bocado con sabor a mar que uno no se debe perder. Además, en su menú degustación está incluido un plato de croquetas de boletus edulis que demuestrsa la maestría croquetil de este restaurante coruñés.