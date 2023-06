Mariano Fisac presenta su libro Más Galicia entre copas; una versión actualizada del mundo del vino en Galicia

Hércules de Ediciones ha presentado en el día de ayer en la Casa de Galicia en Madrid el libro "Más Galicia entre copas", una edición renovada y actualizada de la obra publicada en 2015, "Galicia entre copas", de Mariano Fisac. En 2029 lanzó con la misma editorial Vinos y lugares para momentos inolvidables.

Acompañando al autor estuvieron Javier Vázquez Prado, jefe de gabinete de la Casa de Galicia en Madrid, quien dio la bienvenida a los asistentes e intervino en calidad de anfitrión, Dominique Roujou de Boubee, de la consultoría de viticultura y enología Terroir en Botella y Laura Rodríguez Herrera, editora de Hércules de Ediciones.

Mariano Fisac destacó cómo surgió "Más Galicia entre copas": “Pese a llevar casi diez años en el mercado, Galicia entre copas seguía teniendo demanda. Como el vino es algo que cambia y que evoluciona no tenía sentido sacar otra edición del mismo libro. Había que trabajar sobre él y dar la oportunidad a la gente que ya lo conoce que tuviesen una versión más actualizada y a los que no, que tuvieran una foto del momento actual y no de hace diez años”.

Estructurado en cinco capítulos que representan las cinco D.O. presentes en Galicia (Ribeiro, Monterrey, Valdeorras, Rías Baixas y Ribeira Sacra) y un añadido capítulo en el que se presta atención a vinos y productores de calidad que no se enmarcan dentro de este reconocimiento, el autor realiza “un viaje fascinante por los mejores vinos del fin del mundo”, como predica el subtítulo del libro.

La propuesta de "Más Galicia entre copas" continúa siendo la misma que se planteó en 2015: “Dar a conocer el vino en Galicia desde el punto de vista de productores más pequeños, artesanos, más auténticos si cabe y hacerlo de una forma amena, accesible, que sea divertida, muy visual y que lo entienda cualquiera”, señaló el autor.

Respecto a otras guías o libros sobre vino, Mariano Fisac destacó dos características de "Más Galicia entre copas" que lo hacen diferente: “No hace falta tener un conocimiento previo sobre vinos, pero aquellos que lo conocen, podrán tener un acercamiento sobre el terreno de lo que ocurre en Galicia. Además, todo lo que aparece ahí lo hemos visitado, hemos hablado con los viticultores, hemos pisado los viñedos y hemos probado todos los vinos. Está hecho desde la cercanía y desde el cariño” reconoció el autor.