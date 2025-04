Ascienden a cerca de cien los muertos por el desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo

El balance provisional de víctimas mortales a causa del desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo durante un concierto ha aumentado a cerca de un centenar, según ha confirmado el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que ha indicado que otras 155 personas han resultado heridas en el incidente.

"Con profundo pesar, confirmamos que la cifra de fallecidos asciende a 98 personas. Reiteramos nuestras condolencias y nuestro compromiso absoluto con cada una de las familias afectadas", ha señalado el organismo en su cuenta en la red social Facebook, donde ha resaltado que las operaciones de rescate y atención médica continúan en el lugar.

Así, ha señalado que en las mismas participan de forma "continua" equipos técnicos especializados, personal de más de 22 instituciones públicas y maquinaria pesada para la retirada de escombros. Además, ha recalcado que "continúan disponibles los puntos de donación de sangre" a las víctimas.

"Seguimos trabajando sin descanso, con humanidad y profesionalismo, en cada fase de esta difícil misión", ha destacado el COE, que ha aseverado que "las identificaciones oficiales de personas fallecidas son responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)" y ha pedido a la población que no difunda "listas no oficiales" o "información no verificada".

El suceso se produjo en la discoteca Jet Set alrededor de las 1.00 horas (hora local) durante una fiesta en la que actuaba el cantante de merengue Rubby Pérez, sobre el que se desconoce su estado. Méndez ha indicado que hasta el momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no tiene información oficial relacionada con el músico.

Entre los fallecidos se encuentra la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, quien ha sucumbido en el Hospital General de la Plaza de la Salud de Santo Domingo a las heridas que sufrió en la discoteca. El Ayuntamiento Municipal de Villa Vásquez, en Monte Cristi, ha declarado tres días de duelo por su muerte.

El presidente dominicano, Luis Abinader, ha lamentado esta "tragedia", que desde el Gobierno se sigue "minuto a minuto". "Todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate", ha resaltado en redes sociales.

El mandatario se ha desplazado para supervisar los trabajos al lugar de los hechos, desde donde ha expresado su "fe en Dios" para poder localizar a más supervivientes entre los escombros. En la zona trabajan varias máquinas para retirar algunos de los restos y verificar si quedan más cuerpos sepultados.

El desplome del techo de la discoteca es hasta el momento el segundo más mortífero de los ocurridos en República Dominicana en los últimos 20 años. Solo ha sido superado por un incendio ocurrido en marzo de 2005 en la cárcel de Higüey que dejó 136 víctimas mortales.