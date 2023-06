Más de 120 vehículos se darán cita este mes en la Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico en Ribeira

La Praza de España de Ribeira dará cabida a mediados de este mes a la cuarta edición de la Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico, en la que se darán cita la últimas novedades entre 120 y 130 vehículos de un total de trece marcas -Opel, Jeep, Fiat, Citroën, Peugeot, Audi, BMW, Toyota, Mercedes, KIA, Skoda, Hyundai y Ford-representadas a través de concesionarios de O Barbanza y de Santiago de Compostela. La cita será del 16 al 18 de junio, y el horario de apertura del recinto ferial será de 10.00 a 20.00, y la entrada será gratuita. Este evento está impulsado por la Asociación de Empresarios de Ribeira y cuenta con la colaboración de la Xunta e Galicia, la Diputación de A Coruña y del Ayuntamiento ribeirense.



El presidente de la patronal local, Francisco Martínez, recordó que empezaron con esta feria en 2019 y lo hicieron con 7 marcas, aumentando en la cita posterior hasta 9 y el año pasado ya fueron trece, mientras que para este año se interesaron dos más, pero las limitaciones de espacio de la Praza de España impidieron atender esas nuevas solicitudes. También indicó que los 4.000 visitantes que recibieron en esta actividad han contribuido a dinamizar la ciudad y a beneficiar a otros sectores, como la hostelería, comercio y hospedaje.

Juan Rey, tesorero de la entidad empresarial y gerente del Grupo Dunas -concesionario de Peugeot y KIA para la zona-, que indicó que este evento contribuye a "darlle pulo a un sector, o da automoción, tocado tras as últimas crises", hizo mención a la limitación de espacio que les impide contar con más vehículos y marcas, pero que prefieren que "non estean amoreados". Detalló que se darán a conocer los últimos modelos de estas tecnologías innovadoras, que ya empiezan a ser una realidad entre los ciudadanos, y no descarta que pueda haber algunos vehículos de ocasión, aunque avanzó que están trabajando para que haya una feria específica paraa ellos en otras fechas. Desde la AER indicaron que los concesionarios tendrán la ocasión de presentar en exclusiva para la comarca las últimas novedades en el sector.

En representación del Ayuntaamiento ribeirense comparecieron la primera teniente de alcalde, Mariola Sampedro, y el edil de Comercio y Turismo, Ramón Doval, siendo la primera la que señaló que esta feria es, ahora que alcanza su cuarta edición, un evento consolidado y referente en Galicia, y que omo gran novedad se implica la Xunta, que ya había mostrado con la presencia del conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, su apoyo en años anteriores. La concejala, que dejó entrever que habrá que buscar otros espacios con más superficie para próximos años, dijo que esta feria supone un "escaparate atractivo" sobre un producto en alza, y que va a hacer que estén vivas las calles de Ribeira.