Más de 350 personas formarán la comitiva de la Cabalgata de Reyes de Ribeira que recorrerá cuatro kilómetros

La Cabalgata de Reyes en Ribeira, que contempla variaciones en su recorrido tradicional que pasa de 2,5 a 4 kilómetros, volverá a estar formada por diez carrozas, de las que seis serán de temática infantil, que girará en torno al escritor francés Julio Verne y sus libros “Viaje al Centro de la Tierra”, “20.000 leguas de viaje submarino”, “La vuelta al mundo en 80 días”, “De la Tierra a la Luna”, “La isla misteriosa” y “Cinco semanas en globo”. En ellas participarán 150 niños de varios colectivos, que también irán en la carroza de la Estrella de Belén, que abrirá el desfile, y en las de Sus Majestades de Oriente. Aún así, la comitiva estará integrada por 350 personas ya que también se contará con la banda de gaiteros Os Castros de Ames, las charangas BB+ y Caña Aquí de Ourense y la Banda de Música de Ferrol Cristo de la Buena Muerte, además de la animación del Folión do Zampón, O Séquito do Capitán Nemo, Os Repoludos y tres camellos gigantes elaborados con globos.



Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán al puerto de Ribeira en las embarcaciones tradicionales de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna -“Virxe do Carme”, “Dorna Nai” y la “Jalerna”-, y desde allí irán a pie hasta la Rúa Canarias, dirigiéndose por Rúa de Galicia a la rotonda de Padín y de ahí irá por Avenida da Coruña a la glorieta de As Carolinas, para regresar al centro por las avenidas de la fachada marítima hasta la rotonda del principio del Malecón, subirá por la Avenida Romero Ortiz, girará hacia el tramo peatonal de la Rúa de Galicia y atravesará Rúa Canarias, Avenida Miguel Rodríguez Bautista, Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, glorieta de La Sirena, Avenida Rosalía de Castro, Praza do Concello y Rúa Mariño de Rivera, para rematar en Praza de España, donde habrá un gran escenario en el que tendrá lugar la recepción a los Reyes Magos, que sortearán tres obsequios entre los poseedores de las rifas repartidas durante esta Navidad Antes albergará un espectáculo de baile infantil de Alfaia, que volverá a montar un belén viviente.



Durante la cabalgata se arrojarán 2.500 kilos de caramelos sin gluten y habrá pequeños espectáculos pirotécnicos en As Carolinas, puerto y Praza do Centenario, y uno más de mayor magnitud al remate en la Praza de España. El evento será inclusivo, para lo que habrá un tramo sin ruidos pensado para la población con autismo, concretamente en la Rúa Canarias, por donde pasarán todas las carrozas y agrupaciones sin música. Y se habilitará aparcamiento reservado para esas familias en Rúa Cordieiro, para lo que se debe recogerse antes la autorización en el departamento de Cultura.

Una vez rematado el desfile, los Reyes Magos saludarán a todos los asistentes a la Praza de España y realizarán el sorteo de tres obsequios entre los niños poseedores de las rifas que se fueron repartiendo en las visitas del Cartero Real, el Apalpador y Papá Noel en las distintas actividades programadas por el área municipal de Cultura durante esta Navidad. Además, todos los niños que lo deseen y participen en la recepción real recibirán un regalo sorpresa especial, que también se repartirá a los chiquillos que acudan a lo largo del día a recibir al Bus Real en las parroquias, que pasará y realizará paradas en Oleiros (centro social, 10.00 horas), Palmeira (puerto, 10.45), Castiñeiras (puerto, 11.30), Aguiño (aula de música, 12.15), Carreira (capilla de A Guía, 13.00), Artes (Centro Recreativo, 16.00), Olveira (casa de cultura, 16.40) y Corrubedo (puerto, 17.30), aunque también está previsto que realice una visita al Hospital do Barbanza.



A Pobra

Por su parte, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán A Pobra este viernes con un recorrido en coches descapotables que partirá a las diez y media de la mañana desde A Ribeiriña y que los llevará a todos los lugares y parroquias, y que se podrá seguir en directo a través de la página de Facebook del Concello de A Pobra do Caramiñal. Al llegar al casco urbano, los Reyes Magos se desplazarán a la residencia de mayores para saludar a sus usuarios, y luego harán una pausa para recuperar el aliento y, a partir de las cinco y media de la tarde iniciar la tradicional Cabalgata desde el polideportivo municipal de Rúa Venecia.



El desfile discurrirá al lado del Paseo de O Areal, para seguir hasta la Praza Alcalde Segundo Durán, donde harán una ofrenda al belén viviente de Arrancadeira, para seguir por la rotonda de A Covecha hacia las calles Díaz de Rábago, A Paz y Gasset hasta llegar al consistorio, donde tendrá lugar la recepción institucional. La comitiva se completará con Sarao Animación, Trécola, Charanga Furruxa y Trópico de Grelos. En caso de lluvia, toda la actividad de la tarde se desarrollará en el referido pabellón de deportes. Y se repartirán 1.500 kilos de caramelos sin gluten.

La Cabalgata en Rianxo saldrá a las tres de la tarde de A Vacariza con cinco carrozas, música y animación La Cabalgata de Reyes en la localidad rianxeira, con una carroza real y otras cuatro de temática marinera y elementos patrimoniales de la villa, partirá a las tres de la tarde desde A Vacariza, en Isorna, para luego dirigirse hacia Leiro, pasará por Rianxo para ir hacia Taragoña, O Araño, Burés, Asados y rematar en la Praza Castelao, en torno a las siete de la tarde, desde donde media hora antes habrá un belén viviente de Fogo Fatuo. El desfile también se contará con alrededor de un centenar de personas que se encargarán de la animación musical, con Buxaina y Vai de Roda, y de una empresa contratada que ofrecerá un espectáculo en el que los personajes y objetos serán de temática marinera. La recepción oficial en la Praza Castelao, a la altura de la escalinata del consistorio, será a las siete de la tarde.