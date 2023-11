Más de 60 jóvenes de cuatro países participaron en el Pazo de Goiáns en el evento “Rural Youth of Europe”

Más de 60 jóvenes de España, Portugal, Malta y Rumanía se dieron cita ayer y hoy en el Pazo de Goiáns con motivo de la celebración del “Rural Youth of Europe” programa impulsado para buscar soluciones creativas y de manera colaborativa a los retos del medio rural, y que llegó a Boiro de la mano de Amicos. Estas jornadas giraron en torno a la Nueva Bauhaus Europea, basada en igualdad e inclusión, y su aplicación a los desafíos de la vida en el campo en el marco del desarrollo sostenible.



En estas jornadas, impulsadas por la colaboración entre Amicos de Boiro, LugOpenFactory de Lugo, la Fundación Galicia Europa, la Cámara de Comercio de Santiago, la Eurocidade Chaves-Verín y con la entidad local Regjun Tramuntana de Malta, y que está cofinanciado por la Comisión Europea mediante su programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), se indicó que ese nuevo concepto busca impulsar la dimensión arquitectónica y su valor en la mejora de la calidad de vida en pueblos y ciudades, incidiendo en la calidad y en la “cultura del entorno construido”.

El evento contó con talleres formativos sobre arquitectura sostenible y bioconstrucción, herramientas de software libre y ciberseguridad o videojuegos accesibles e inclusivos. Los participantes también pudieron disfrutar de un magosto con castañas asadas y música tradicional, en el que se acercaron de una maner distendida a una de de las costumbres gallegas más arraigadas.

Uno de los platos fuertes de las jornadas fue una ruta interpretativa de las conexiones entre lo rural y lo urbano. Y los jóvenes presentaron ayer ante el jurado sus proyectos, en los que intentaron dar respuesta de manera creativa a las cuestiones abordadas estos dos días. "Se ben as liñas xerais destos estarán dispoñibles na páxina web do programa Rural Youth of Europe, os proxectos gañadores resultaron 'Magic Mirror', seguido de 'Ife' en segundo lugar e 'Home Keeping' no terceiro. A todos eles se lles fixo entrega dun diploma de acreditación", precisaron desde Amicos.