Los abogados rechazan el traslado de las competencias sobre violencia de género de Ribeira a Santiago

El Colegio de Abogados de A Coruña y su delegación de Ribeira rechazan de manera rotunda la concentración en Santiago de Compostela de los casos de violencia de género del partido judicial barbanzano, tras tener conocimiento de que está previsto que el referido juzgado exclusivo de violencia de género con sede en la capital de Galicia tenga la competencia territorial del Partido Judicial de Ribeira, según la iniciativa de la Xunta de Galicia y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El citado órgano colegiado sostiene que el Partido Judicial de Ribeira cuenta con una importante infraestructura de protección a las víctimas de violencia de género y, además, destaca que en los últimos años se han tomado diferentes medidas con el objetivo de atender con más rapidez y eficacia los asuntos derivados de la violencia de género tanto en la jurisdicción penal como civil. De hecho, la actual infraestructura ha conllevado que en el año 2022 se hayan resuelto el 94% de los asuntos ingresados por esa causa.

Desde el Colegio de Abogados y su delegación de Ribeira se señalan entre las principales consecuencias que conllevaría esa pérdida de competencia por parte de los juzgados de Ribeira que se perjudica directamente a las víctimas de violencia de género, pues sostienen que derivar la competencia a un juzgado de Santiago no repercute en ninguna mejora cualitativa ni de los medios ni en la atención para las víctimas del partido judicial de Ribeira con respecto a la que actualmente dispone. "Mientras aquellas mujeres que precisen de intervención judicial no derivada de su condición de víctimas de violencia de género la tendrán en el juzgado de su domicilio, las mujeres que denuncien violencia de género tendrán a su instructor a 70 kilómetros de distancia. Se dará un desequilibrio entre las mujeres, porque la justicia será más eficaz, rápida y cercana para aquella que no sean víctima de violencia de género", subrayaron.



Alejamiento

De igual modo, apuntan que se aleja la justicia de las personas especialmente vulnerables, como son las víctimas de violencia de género, y más si se encuentren en situación de incapacidad, falta de medios, carencia de apoyo familiar o que cuentan con menores a su cargo que no puedan dejar con nadie, pues deberán trasladarse a Santiago para defender su causa tanto en el ámbito penal como en el civil, "ya que este juzgado conocería también de sus divorcios, separaciones, liquidación de sociedad de gananciales, modificación de medidas, entre otras, debiendo, en su caso, trasladarse a Santiago sus hijos menores, afectados directamente por estos procedimientos". También señalan que un único juzgado atendería a las poblaciones de Negreira, Santiago, Padrón, Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira, de las que 101.495 serían mujeres, "lo que razonablemente conllevará un retraso en la tramitación de los asuntos, dando lugar a una justicia más lenta y menos eficaz, con la previsión de un colapso judicial en un periodo de tiempo no muy largo", precisaron los abogados.

Otros perjuicios que señalan el Colegio de Abogados de A Coruña y su delegación de Ribeira pasan por la pérdida de un servicio público del partido judicial, con la consecuente merma de derechos para los justiciables, tanto para las mujeres víctimas de violencia de género como para los investigados por estos delitos, que quedarían a disposición de un juez de Santiago, y subrayan que contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que la competencia territorial la fija el domicilio de la víctima.

Apoyo

Desde el referido órgano colegiado indican que tanto la sociedad civil del partido judicial de Ribeira, como todos los partidos políticos con implantación comarcal rechazan la pérdida de competencia jurisdiccional en materia de violencia de género en dicho ámbito territorial, "contando con declaraciones institucionales en este sentido leídas y aprobadas en los plenos del Ayuntamiento de Ribeira del 24 de abril y de Boiro del 27 de abril, en los que se solicitó a todas las administraciones públicas y organismos competentes en la materia el mantenimiento de la competencia territorial de violencia de género en este partido judicial.