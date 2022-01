Abren una nueva convocatoria para presentar trabajos de cine escolar para el festival Olloboi

Los profesores y artistas que integran la asociación Olloboi convocan una nueva edición del festival de cine escolar del mismo nombre, que se retomó el año pasado después del parón de 2020 a causa de la pandemia derivada del coronavirus, cuya evolución vuelve a condicionar su programación, que no deja de ser “optimista”, según sus responsables. Los centros educativos de todos los niveles y el personal vinculado de alguna manera a los mismos pueden enviar sus piezas audiovisuales hasta el próximo 31 de mayo a la plataforma wwww.olloboi.com, aunque el plazo de inscripción estará abierto hasta el día 24 de ese mes. Para la jornada del día 10 de junio está prevista la celebración de las diferentes actividades, empezando de 10.00 a 14.00 horas con el encuentro entre cineastas, escuelas y vecinos Muchachada 4x4, del que saldrá la elaboración de pequeños trabajos. Y en horario vespertino será la gala de entrega de los premios, “e nela agardamos que haxa convivio”, precisó la organización.



En la presente edición se entregarán diez premios en categorías, establecidas en función de las edades de los participantes, como “Olloboi Peque”, para piezas elaboradas por estudiantes de Infantil y Primaria; “Olloboi Plus18”, para las realizadas por alumnos de centros de enseñanza superior o profesorado; “Olloboi Xubilou”, para piezas de docentes que ya no estén en activo. Respecto a esta última, la organización tiene especial interés en promover la participación y colaborará en la posterior difusión de los trabajos recibidos. No faltarán los premios a la interpretación, imagen, DJ (sonorización e interpretación musical), guión original animación y documental, y habrá el galardón especial “Olloboi Zamburrioi” concedido por la asociación. La cuantía de los premios se determinará en función de los patrocinios o ayudas conseguidas.



Las bases de la presente convocatoria establecen, entre otras cuestiones, que se aceptarán videocreaciones, de ficción o documental, con una duración preferentemente no superior a los 20 minutos, y que fueran realizados en los tres últimos años, siempre y cuando no fueran presentados en ediciones anteriores del concurso. La temática y la lengua utilizada en las mismas será libre, aunque el jurado -integrado por miembros de la Rede Cómplice de Olloboi- valorará el uso del idioma gallego, así como las sensibilidades medioambiental y social y el respeto a los derechos de los animales, que podrán ser criterio utilizado para un desempate, de ser el caso. La organización sugiere que las piezas audiovisuales sean grabadas en horizontal con una ratio de 16:9 o 4:3 y con una resolución mínima de Full HD (1920x1080). De igual modo, se tendrá en cuenta que las imágenes y audios de los trabajos sean propiedad de los autores del video, que consienten la divulgación de ese material, siempre con el reconocimiento de su autoría y derechos. Y si los recursos usados no fueran propios se recomienda que sean de código abierto.