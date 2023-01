Una “accidentada” prueba de campo a través en A Fieiteira

Un total de 1.515 niños de dieciséis centros educativos de Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo y Padrón se dieron cita en la mañana de ayer en el complejo deportivo de A Fieiteira, en la capital barbanzana, para disputar la prueba de campo a través Xogade-Memorial Vicente Fernández en las categorías benjamín (500 metros), alevín (1.000 metros), infantil (1.300) y cadetes (2.000). Según contaron desde la organización, esta competición resultó un poco más accidentada de lo habitual para este tipo de actividades, pero nada grave. No en vano, los servicios sanitarios y de emergencias llegaron a atender a una veintena de chiquillos por esguinces, golpes, ataques de ansiedad y otras dolencias leves, sin que ninguno tuviera que ser evacuado en ambulancia a un centro de salud y hospital, aunque algunos padres no descartaron ser ellos los que los llevasen por precaución, e incluso a una niña, que sufrió una torcedura, pero que se pudo ir a su casa, se la recomendó ir a la clínica conveniada de Ribeira a hacerse unas radiografías.



La competición también resultó accidentada al verse afectada por el retraso en los autobuses a la hora de ir a recoger a los escolares para devolverlos a sus colegios, similar a lo que está sucediendo con el transporte de estudiantes de dos de los institutos de Ribeira. Desde la organización, que fue ajena a la responsabilidad de lo ocurrido, se pidió disculpas a los profesores, alumnos y padres por lo sucedido, y anunciaron que van a dar parte de ello a la Secretaría Xeral para o Deporte “pola inoperancia da empresa adxudicataria do deporte escolar”, con la finalidad de que tome las medidas oportunas para que no se repita, pero también se comprometieron a trabajar para que no vuelva a suceder, pues en las más de tres décadas que llevan al frente de Xogade nunca había pasado.



En lo puramente deportivo, se clasificaron para la fase intercomarcal, que se celebrará el 15 de febrero en Noia, los equipos benjamines del CEIPP Palmeira, CEIP Santa Baia y CPR Bayón (categoría femenina) y CPR Milagrosa, CEIPP Palmeira y CEIP Santa Baia (masculina); los alevines de Rosalía de Castro, CEIP Santa Baia y Flavia (femenina) y CEIP Santa Baia, Flavia y CEIPP Palmera (masculino); los infantiles de CPR Galaxia, CPR Bayón y Praia Xardín (femenina) y Galaxia, Praia Barraña y CEIPP Palmeira (masculina); y los cadetes de Praia Barraña, Macías o Namorado y Galaxia (femenina) y Macías o Namorado, Galaxia y Bayón (masculino).