Acuerdan la reducción de 17 a 3 años de cárcel para un barbanzano acusado de abusos sexuales a su hijastra

Un barbanzano se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia de A Coruña para responder de las acusaciones de un delito de abusos sexuales continuados a su hijastra, que presuntamente cometió entre los años 2005 y 2013, y otro por abusos sexuales a una menor de 16 años. La Fiscalía le solicitaba inicialmente en su escrito de conclusiones provisionales una condena de tres años por el primero y de 14 años por el segundo, junto a la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 5 y 20 años, respectivamente. La acusación particular le reclamaba la misma pena por el primer delito y rebajaba a 10 años la del segundo y también a una década la prohibición de alejamiento y comunicación con su hijastra. Pero, un acuerdo de conformidad permitió que las acusaciones redujesen a tres años de cárcel la condena de privación de libertad, así como una multa de 1.350 euros, y indemnice a la víctima con 6.000 euros.





Para que se llegase a un acuerdo para reducir la condena de 17 a 3 años de prisión, el representante del Ministerio Público, así como el abogado de la acusación particular reconocieron la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, atendiendo a que transcurrieron ocho años desde que se denunciaron los hechos, en 2014 -aproximadamente un año después de que hubieran cesado los abusos sexuales recogidos en este procedimiento-, y también otra por la reparación del daño, al haber pagado antes de la celebración del juicio la indemnización que se estableció. Además, el abogado defensor también entendió que por parte de la acusación se estaban cometiendo errores en la calificación de los hechos y no aplicaba el Código Penal vigente en el momento en que ocurrieron los delitos denunciados, pues en una modificación posterior se agravaron las penas.





Además, ayer también se sentaba en el banquillo de los acusados la madre de la chiquilla y para la que únicamente la acusación particular llegó a presentar escrito con petición de condena para ella de un año de prisión por un delito de malos tratos continuados. La Fiscalía no acusaba a la progenitora de delito alguno, mientras que la defensa solicita la absolución de su clienta al considerar que no existen pruebas concluyentes contra ella. Se trató de una causa penal de cuya instrucción se encargó el Juzgado Nº3 de Ribeira. Ahora habrá que esperar a conocer la sentencia que dictará la sección compostelana de la Audiencia de A Coruña, y la ejecución de la misma para saber si el condenado ingresa en prisión o se atiende una posible solicitud de suspensión de la condena por su parte.