Adjudicado con una rebaja del 30,5% el contrato del servicio de portería y control del parking del Centenario

El alcalde ribeirense, Luis Pérez, firmó el martes el decreto de adjudicación a Cycle Servicios Galicia SL por 337.271 euros del contrato por 2 años del servicio de conserjería, portería, control y supervisión del parking subterráneo de la Praza do Centenario, a lo que habrá que añadir una aportación anual de 3.000 euros más IVA para material de mantenimiento simple que no requiera de conocimientos específicos. La empresa que resultó concesionaria de esta prestación superó a las otras diez licitadoras gracias a su mejor oferta económica, que rebajó en 148.075 euros el presupuesto inicial por el que salió a contratación, que fue de 485.345 euros, lo que supuso una reducción del 30,5%.

En el momento en que se sacó a licitación este servicio también se indicó que el valor estimado del contrato ascendía a 1.152.595 euros, considerando que la duración máxima posible que contempla es de otros dos años más de prórroga y nueve meses adicionales, como permite la legislación vigente, pero teniendo en cuenta la rebaja en el precio del contrato, esa cantidad de dinero se verá sensiblemente reducida a auna cantidad que oscila en torno a los 800.000 euros



El Gobierno local indicó que el proceso de municipalización de la instalación hizo aflorar necesidades como la que se acaba de adjudicar, pues “precísabase dispoñer de medios humanos e materiais que garantan o correcto funcionamento do aparcamento, para prestar un axeitado servizo aos usuarios ás 24 horas”. Detalló que entre otros servicios que se van a realizar figuran tareas de reparación y mantenimiento, seguridad, limpieza integral, telefonía, hardware, software, uniformes, ley de prevención de riesgos laborales, personal y otros. Pérez expresó su deseo de que con la adjudicación del servicio, que supone un paso más en su mejora integral, “consigamos reforzar ese aparcadoiro que pasará a abrir as 24 horas do día”.

Entre los objetivos ue se persiguen con este contrato figuran lograr el cumplimiento del reglamento de régimen interno del servicio municipal de dicho parking. En la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta criterios cuantificables automáticamente como el del menor precio ofertado, con un máximo de 80 puntos; y el mantenimiento simple que no requiera de conocimientos especializados, con la aportación anual de 3.000 euros para el material destinado a ese fin, con un máximo de 20 puntos.



En el pliego de prescripciones técnicas para prestar dicho servicio durante las 24 horas del día por la empresa que resulte adjudicataria se contempla la amplia relación de funciones a realizar, y otras cuestiones relativas a la limpieza y desinfección de la instalación, vigilancia y seguridad, requisitos del personal encargado del servicio, medios materiales adscritos al servicio y la obligación de respetar los contratos suscritos con usuarios y reservas de espacio realizadas, y la creación de una comisión de seguimiento de la correcta ejecución de servicios y prestaciones incluidos en el contrato, entre otras.