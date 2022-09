Advierten que el relleno en zona inundable del río Arlés afecta a una servidumbre de varias fincas en Artes

Tras hacerse pública la denuncia de 6 familias residentes en el lugar de A Ponte, en Artes, por una actuación que consideran ilegal con la realización de un relleno de piedras en zona de policía del río Arlés, y que es inundable, están llegando las reacciones. Una de ellas es de algunos de los denunciantes, que advierten que, además de que esa obra no cuenta con licencia, ese relleno afecta a una servidumbre de varias fincas. Por otro lado, pese a que la denuncia vecinal ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y Augas de Galicia se presentó en la mañana del pasado viernes por ventanilla única en la delegación de la Consellería do Mar, desde la primera indicaron que ayer al mediodía aún no recibieran la denuncia y que, “por tanto, haberá que esperar a coñecer os feitos denunciados antes de que a APLU poda facer calquera tipo de valoración ao respecto”.





Por su parte, Augas de Galicia indicó que es conocedor de esa situación y precisó que hay una denuncia de la guardería fluvial, que depende de dicho organismo, “por un recheo nin autorizado”, por lo que se está tramitando el correspondiente expediente. Por su parte, el Concello de Ribeira indicó que sus técnicos estuvieron viendo la obra la semana pasada y que se comprobó “que o recheo non está amparado pola licencia de obra” y que se realizan los trámites para ordenar su paralización -previsiblemente, se hará hoy-, y a partir de ahí remitirá el expediente a la APLU y a Augas de Galicia “que son as entidades competentes en instruir e resolver”. Los denunciantes no entienden como no se paralizó cautelarmente el relleno y se le permitió continuar pese a las sospechas que había.