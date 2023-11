Advierten de un vertido de aguas residuales en un entorno próximo al río en la playa de Coroso

Varias personas que transitaba en la tarde noche de ayer por el paseo marítimo de Coroso advirtieron la existencia de un vertido de aguas residuales, que brotaban de una alcantarilla situada en la parte superior de la playa de Coroso, a la altura del paseo de madera, en su extremo más próximo al río y la Escola Oficial Náutico-Pesqueira. Indicaron que adema´s de agua eran visibles algunos residuos sólidos tipo toallitas de baño, entre otros, que salía por los huecos que se abrieron al levantarse la tapa de la alcantarilla debido a la presión o fuerza del agua.

Además de acumularse esas aguas fecales en ese punto donde se ubica la tapa del pozo de registro de la red municipal de saneamiento, los viandantes también pudieron comprobar como se extendieron por el entorno, llegando a atravesar por debajo de la pasarela de madera y pasar al oro margen del mismo, esparciéndose por esa zona aprovechando que se trata de una superficie con inclinación, llegando a formarse una charca en la parte inferior.

Algunos de los que se percataron de esa situación incluso indicaron que no esta no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que sucede algo semejante en ese mismo punto, pues señalaron que es algo habitual cuando llueve copiosamente. Sin embargo, les extrañó que se siga produciendo esta situación de desbordes de fecales pese a que desde hace días que ya no llueve intensamente y el sistema de saneamiento debería funcionar correctamente, por lo que no se quieren ni imaginar lo que pasará cuando vuelvan las copiosas precipitaciones.