Agadea y Concello de A Pobra ofertan un curso sobre cuidados compartidos de personas con demencias tipo Alzhéimer

La Concellería de Promoción Económica de A Pobra do Caramiñal y la Asociación Galega de Axuda aos Doentes con Demencia Tipo Alzhéimer (Agadea) ofertan a los ciudadanos un nuevo curso gratuito sobre cuidados compartidos que, financiado por la Federación Alzhéimer Galicia, se dirige tanto a familiares como a profesionales con la finalidad de formar e informar sobre esa y otras demencias neurodegenerativas, así como servicios y recursos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quien cuida a esos enfermos. Esta acción formativa se desarrollará los días 14 y 15 de este mes, de 10.00 a 14.00 horas, en la Casa da Mocidade, y será impartido por Alba Iglesias, psicóloga de Agadea, quien asistió al acto de presentación junto con la concejala de la referida área municipal, Amparo Cerecedo, y la coordinadora de la entidad para O Barbanza, Lucía Fandiño.

"É importante atende-la veciñanza con algún tipo de demencia neurodexenerativa, pero tamén coidar aos seus coidadores. De feito, non é a primeira vez que traemos formación destas características", apuntó la edila pobrense. En lo que respecta al contenido del curso, se indicó que se abordarán distintos conceptos, síntomas cognitivos y no cognitivos, terapias no farmacológicas, comunicación y autocuidado. Las inscripciones, que ya están abiertas, se deberán formalizar de manera presencial en las sedes municipales de los Servizos Sociais o del Servizo de Orientación Laboral, o también a mediante llamada al teléfono de contacto de Agadea, que es el 672 705 053.