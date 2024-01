El alcalde de Rianxo traslada a Sanidade su queja al no ampliarse el horario de la ambulancia del 061 en la localidad

El alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, hizo público que remitió una carta dirigda al conselleiro de Sanidade para manifestarle su “absoluta disconformidade” con el nuevo contrato que se acaba de sacar a concurso para el servicio de transporte sanitario urgente terrestre de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 aprobado recientemente por el Consello da Xunta y que no contempla la ampliación del horario de la ambulancia de Rianxo, que actualmente es de 10.00 a 22.00 horas. El mandatario local señala que los datos “poñen en evidencia a necesidade de que preste servizo as 24 horas e todos os días do ano”, pues apunta que, de media, en Rianxo se requiere de la actuación de una ambulancia dos veces durante la noche, una cifra que, según afirma, se llega a superar en los meses de verano, "téndose que trasladar algunha das que prestan servizo en horario nocturno nalgún dos concellos da noa contorna, co que iso pode supoñer para a persoa que necesita de atención", precisó el mandatario local.

En O Barbanza se dispone desde hace 25 años en que empezó a funcionar el servicio del 061 de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Ribeira y otra en Boiro, mientras que en localidades cercanas como Noia y Padrón disponen de una similar en cada localidad, y todas ellas operaran las 24 horas de los 365 días del año. La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 incorporó en julio del año 2016 a la comarca barbanzana una ambulancia asistencial más, que tiene su base en Rianxo, pero que sólo trabaja en horario diurno (de 10.00 a 22.00 horas), mientras que de noche no está operativa. El crecimiento poblacional que experimenta la comarca en verano, cuando se duplica e incluso triplica, genera una demanda que las dos ambulancias de servicio 24 horas en Boiro y Ribeira y la de 12 horas en Rianxo no son suficientes y ello se traduce en retrasos y esperas en caso de accidentes y otras emergencias sanitarias que tienen que esperar por ambulancias que se desplazan desde Noia, Padrón o Vilagarcía. El nuevo contrato que se acaba de sacar a concurso público con una duración de dos años con posible prórroga por uno más, con una dotación económica de algo más de 177 millones de euros, no contempla ni el aumento de la jornada para la ambulancia de Rianxo para que pase a dar cobertura y asistencia las 24 horas, ni tampoco la dotación de alguna nueva ambulancia más para reforzar municipios como Ribeira, o bien otros como Noia o Porto do Son, que carece de ambulancia propia y cuya asistencia se le proporciona desde Noia, Ribeira, Boiro, Rianxo y, en ocasiones, en ausencia de las anteriores, se envía un vehículo asistencial desde Mazaricos. Además, según indicaron algunas fuentes consultadas por este periódico, la ambulancia de Rianxo también presta servicios en las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, llegando en ocasiones a realizar servicios urgentes en Catoira, Vilagarcía, Vilanova, Valga, Pontecesures, Cambados y Caldas de Reis. Desde el sector sanitario se apunta la necesidad de que la ambulancia del 061 con sede en Rianxo preste su servicio las 24 horas del día durante todo el año, y que con la misma premura es preciso dotar a O Barbanza de una o dos ambulancias más para prestar una cobertura mínima a su población, y que sus vecinos no tengan que seguir esperando más de media hora, en el mejor de los casos, por una ambulancia en caso de una urgencia sanitaria. Los vecinos no logran entender por qué "se discrimina" a O Barbanza en el nuevo concurso público del transporte sanitario urgente del 061, al no preverse la incorporación de ningún recurso asistencial para aliviar la gran demanda sanitaria en cuanto ambulancias que soporta la comarca.