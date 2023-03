El alcalde de Ribeira plantea la apertura de una nueva calle en Cubeliños para mejorar la gestión del tráfico

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, plantea la apertura de una nueva calle de más de 100 metros lineales en el barrio de Cubeliños, que iría al lado de unos edificios cuya construcción quedó inacabada, con la que considera que se podría gestionar mejor el tráfico rodado en esa zona. De esta manera respondió a la petición de una solución por parte del portavoz del grupo municipal del PSOE, José Manuel Vilas, tras dejar constancia, en la sesión plenaria de este lunes, del “problema acuciante” que hay en ese entorno con el estacionamiento de vehículos al llevar y recoger a los niños en la guardería y el colegio Bayón.



Ruiz Rivas dijo que es conocedor de esa situación que se genera por la gran cantidad de padres que acuden con sus vehículos a llevar o recoger a sus hijos a esas instalaciones. El mandatario local declaró que “se puideramos aprobar, pero de novo volvemos a falar do maldito ‘si no hay dinero’ -en referencia a que no se aprobó el presupuesto municipal-, a apertura desa rúa lateral”, a partir de dar la posibilidad de contar con más espacio de aparcamiento, “mellorará a xestión do tráfico”. El primer edil agregó que si no es posible hacerlo ahora, al menos sería importante que la nueva corporación que entre tras las elecciones del 28 de mayo “encontrase as menores pegas posibles, e o podemos meter no borrador do orzamento”, dijo Ruiz, para luego añadir que “non sei nin como dan os números a día de hoxe”.



En relación a la apertura de ese nuevo vial en Cubeliños, el alcalde ribeirense cree “que é unha obra moi interesante na que nun futuro próximo podería ir algunha outra infraestructura”. Esta última, tal y como desveló más tarde, podría ser el nuevo centro de salud, para lo que ayer incidió en su anuncio que está muy próximo a cerrar un acuerdo de compra con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por el acrónimo Sareb, de un solar situado enfrente de la escuela infantil municipal, tal y como ya informó este periódico.



Ruiz recordó que en al principio de las conversaciones con el popularmente conocido como “banco malo”, esta última entidad tenía un “prezo excesivamente alto”, pero lo ha rebajado en cerca de 300.000 euros, “e nestes momentos estamos en disposición de facer unha oferta” y que espera cerrar la operación cuantos antes para llevarla a pleno y poner a disposición del Sergas esa parcela de 4.000 metros cuadrados de superficie, con unos 2.700 metros cuadrados de edificabilidad en dos plantas, para que se pueda hacer el nuevo centro de salud, con espacio suficiente para ampliar el área de Saúde Mental y otros servicios que actualmente están disgregados. Añadió que si hay una zona en la que hay espacio para aparcar en el casco urbano es esa, con dos parkings disuasorios.