El alcalde de Ribeira trasladará al conselleiro de Sanidade los problemas de falta de médicos en los ambulatorios

Unas 200 personas acudieron a una nueva convocatoria de concentración delante del centro de salud de Palmeira para seguir su “loita sana pola saúde de todos” con la finalidad de tener un médico a tiempo completo todos los días laborables para cubrir las 1.200 cartillas, cubriendose la baja del actual titular de la plaza en todas las horas, y no que un día esté tres horas y que al día siguiente no haya nadie, como anunciaron que sucederá hoy. A diferencia de la anterior concentración celebrada hace un par de semanas, ayer hubo representación del Ejecutivo local, y en nombre del grupo municipal del PP intervino la primera teniente de alcalde, Mariola Sampedro, quien anunció que el alcalde -no puso acudir al estar de viaje en Madrid para defender allí los intereses de Ribeira- se reunirá este jueves con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para trasladarle los problemas de falta de personal en los centros de salud, incluyendo el de Palmeira, pero también el de Ribeira, que presenta numerosas carencias.





Sampedro, acompañada de los ediles popualres ana Barreiro y Víctor Reiriz, pidió disculpas por si en algún momento el Concello no estuvo a la altura y señaló que para no estar con las dudas de si un día habrá médico o no y a la espera de una solución definitiva, garantizó que se establecerá una medida a corto plazo, que sabe que es poco rentable para los intereses de los vecinos, hoy si que acudira un facultativo a Palmeira y que acudirá el resto de días de esta semana y que para la próxima ya hay tres días cubiertos. De todas maneras, subrayó que el problema del centro de salud de Palmeira es prioritario para el equipo de gobierno local y que desde hace tiempo viene trabajando en constante comunicación con la Consellería de Sanidade, con al Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbana y con el responsable de Atención Primaria, "que é unha persoa bastante vencellada a esta parroquia e que esttando aquí me chamou e me dixo que él é o primeiro interesado en resolver este tema de Palmeira". La respuesta de los asistentes fue pedirle a la representante del Gobierno local un compromiso "e non retales".





En respuesta al hecho de que en el pueblo hay "moitos dimes e diretes", una de sus portavoces dijo que querían aclarar por qué en la primera reunión se dijo que no era un tema político "porque somos persoas diferentes, con ideoloxías diferentes, xentes que militamo en partidos políticos e outras non, incluso que estamos nas antípodas políticas, pero ue unímonos por unha causa común, un dereito que temos, unha sanidade pública digna e uqe non nos pechen o centro de saúde". Pero, a continuación, dijo que si era política, precisando que cuando llaman al Concello dos días después de la primera concentración para que les atendiera el alcalde "e ata o día de hoxe a media tarde non tivemos resposta. Hoxe chamou disculpándose. Haberá que darlle o beneficio da dúbida".





"Tamén é política poñer unhas pancartas en Palmeira e seren quitadas. Eran unha pancartas que non ofendían a ninguén, pois poñían qu queriamo médico, salvar a sanidade pública e que non ueremos que se peche o centro de saúde. Nin as puxemos nuns sitios para molestar, senón para reivindicar", dijo esa portavoz en nombe de sus compañeras. A continuación, agregó que politica no es sólo acudir a buscar el voto cada cuaro años, "senón defender aos veciños cando teñen unha cuestión tan importante como é este centro de saúde. Esto nos pode custar a vida", subrayó. Por ello, dijo que también es política que en la concentración del día 20 de junio "moitos dos representantes políticos que votamos e eliximos democráticamente estaban aquí. Algúns falaron e outros non, pero temos que agradecer o apouio. O único que faltaba era o Partido Popular", y que acudiera una diputada autonómica a prestarles su ayuda y a comprometerse a presentar en el Parlamento unas preguntas sobre cómo está el ema de Palmeira, y que otro partido político presentase una inciativa en el Pazo do Hórreo para interesarse por los consultorios de Taragoña, Cabo de Cruz y Palmeira.





Respecto a esas iniciativas parlamentarias, otra de las integrantes de la comisión o plataforma en defensa del centro de slud de Palmeira hizo referencia a una moción que iba incluida en el orden del día del pasado pleno ordinario y que no se debatió, pero que espera que soi se pueda hacer en el pleno del último lunes del presente mes de julio o bien en una sesión extraordinaria, siendo uno de sus puntos más importantes. También desveló que este jueves se va a debatir en el Parlamento una iniciativa sobre su problemática y que quieren llevar gente de Palmeira para que vean como se debate allí. Paa ello se va a fletar un autobús conjuntamente con vecinos de Taragoña y Cabo de Cruz -vieron como en la pandemia se cerraron sus ambulatorios y no se volieron a abrir- por lo que dispondrán de unas 14 plazas. Y, por último, se hizo un llamamiento a la unidad "como veciños e como amigos, pois nos coñecemos todos".

Una de las promotoras de la nueva concentración en defensa del centro de salud de Palmeira pidió que haya un médico a tiempo completo todos los días laborables I Chechu Río





Por otro lado, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza programó para las siete y media de esta tarde en el salón de actos del centro cultural Lustres Rivas, de Ribeira, una charla-debate bajo el título "Unha radiografía da situación da Atención Primaria", que será impartida por Manuel González Moreira, médico de familia de SOS Sanidade Pública de Vigo.