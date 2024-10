Las dotaciones de guardia de los parque comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro fueron movilizadas en torno a las once menos veintitrés minutos de la pasada noche después de que un particular comunicase al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia que un garaje comunitario de un edificio de viviendas situado en la Rúa Rafael Dieste estaba lleno de humo y que olía a gas. Pese a que indicaba que no había fuego, el alertante indicó que no era capaz de localizar el origen de dicha incidencia, y los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, con bases en Xarás y Espiñeira, tuvieron que trabajar durante un par de horas para airear las estancias afectadas con veintildores industriales, pero ninguna persona resultó aectada.

Además de movilizarse a los Bomberos comarcales, desde el servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autonómica gallega indicaron que sus gestores solicitaron la intervención de la Guardia Civil y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, que colaboraron en la intervención, así como de la Policía Local, ue pasó por el lugar. Los equipos de emergencias emplearon ventiladores para disipar el humo y realizaron mediciones con el explosínetros, que dieron una elevada concentrción de monóxido de carbono. En torno a la una menos veinte de la pasada madrugada dieron por rematada la intervención. Según explicaron los servicios de emergencias, lo ocurrido pudo deberse a un vehículo que permaneció un tiempo prolongado con el motor encendido dentro del garaje, en donde quedó pendiente de que por parte de su comunidad de propietarios se proceda a arreglar el sistema de extracción de humos.