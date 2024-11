Alumnos de centros educativos de Ribeira honraron la memoria de las víctimas de violencia machista colgando hojas con sus nombre de las ramas de un olivo

La carpa municipal multiusos de la Rúa de Galicia, en Ribeira, fue finalmente el escenario del acto institucional programacdo para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues el temor a que lluviera durante el desarrollo de ese evento provocó el traslado a última hora desde la Praza de España. Se contó con la participación de una representación de varios centros educativos del casco urbano ribeirense y de las parroquia, así como asociaciones tales como A Creba, Agadea, Amas de Casa, Ambar, Francisco Loreno Mariño de Aguiño, Amicos, Cáritas, Cruz Roja, Cofradía da Dorna, Malas Herbas y Mulleres en Acción, así como también un miembro de cada partido político con representación en la corporación municipal ribeirense (PP, PBBI, PSOE y BNG) y cerró el alcalde.

Ese acto institucional arrancó con unas palabras de la concejala de Igualdade, la nacionalista Cruz

Rivadulla, quien trasladó la necesidad de concienciar a la sociedad contra la violencia machista y expresó su agradecimiento a la participación de colegios e institutos de Ribeira. Una representación e sus alumnos honró a las víctimas colgando de las ramas de un olivo natural un total de 58 hojas dibujadas y recortadas -se corresponden con la última cifra oficial de mujeres y niños asesinados- con las identidades de las víctimas de violencia de género durante los últimos doce meses, después de que se pronunciasen en alto y se contasen detalles de como fueron sus vidas y suis muertes y de quienes fueron sus verdugos. Ese olivo será plantado más adelante en un lugar que pueda tener cierto simboilismo.

Manifiesto

A continuación, diversas asociaciones locales y partidos políticos pasaron por el atril a leer de forma

conjunta el manifiesto de la Federación Galega de Municipiso e Provincias (Fegamp) por el 25-N. El acto institucional fuie cerrado por el alcalde, Luis Pérez, que manifestó que en este día lembramos a quen sufriu esta inxustiza pero tamén debemos comprometernos a traballar para que nun futuro, agardemos que próximo, esta violencia deixe de existir”.

El primer edil también tuvo palabras para los jóvenes presentes al decirles que “nunca, nunca, permitades que ninguén vos faga crer que valedes menos, que non podedes, ou que tedes que calar. Non teñades medo de falar cando algo non está ben. Apoiade a quen o necesita ou pedide axuda se algunha vez sentides que algo non vai ben ou os vosos dereitos son vulnerados. A vosa voz e a vosa loita é a loita de todas”.



Pérez Barralk también les pidió a los jóvenes pediulles que sean feministas y aliados y que tengan la valentía de rechazar actitudes machistas, mismamente cuando otros no lo hacen, y concluyó diciendo quee “hoxe, 25 de novembro, lembramos a quen xa non está porque o machismo lle arrebatou a vida pero tamén espero que entre todas e todos cumpramos o compromiso para construír unha sociedade igualitaria para que ninguén teña que sufrir pola violencia machista”.