Alumnos del IES Nº1 de Ribeira tuvieron que recurrir a taxis para llegar a tiempo a sus clases

Alumnos que cursan sus estudios en el IES Número 1 de Ribeira tuvieron que recurrir en la tarde del martes a los servicios de taxis para poder llegar a clase debido al retraso que acumulaba el autobús de la línea regular que usan para desplazarse a su centro educativo. Así lo dio a conocer la Asociación de Nais e Pais de Alumnos “Caramecheiro”, que señala que los incumplimientos que viene denunciando desde hace meses se mantienen e incluso de ven agravados. De igual modo, refirió que la línea de transporte de Abesadas sigue pasando tarde y que cuando lo hace a tiempo el bus va lleno y no se detiene para recoger a nadie en esa parada, ni en las situadas más adelante.



Y agregó que un miércoles más, cuando confluyen a las dos y media de la tarde las salidas de los estudiantes de la ESO y de BAC, se vivió el caos, siendo numerosos alumnos los que se quedaron sin poder subir a los autobuses por no haber un mayor número y con plazas suficientes para todos, pese al compromiso de reforzar las líneas con más vehículos. La única opción que les quedó fue regresar andando a sus casas y con la compañía de la lluvia.



Desde la ANPA señalan que están cansados de escuchar que los problemas se van a arreglar, pero comprueban que el tiempo pasa y la situación no varía. Otro problema con el que se encuentran es que los padres no presentan todas las quejas formales que se debieran, como lo demuestra que en el primer trimestre del curso la Dirección del instituto trasladó un total de 23 quejas por incidencias, cuando esa misma cifra es la que le llega cada día a la ANPA “Caramecheiro”, ya sea de palabra o por mensajes escritos. A la hora de buscarle explicación, desde la asociación de padres indican que “la gente tiene miedo a represalias”, y que los progenitores “están cansados de ver que no se está haciendo nada para mejorar la situación”.



Por otro lado, desde el IES Leliadoura indicaron que parece que su situación ha mejorado, y ayer acudieron cinco buses grandes a recoger a los alumnos, teniendo que esperar en el centro 37 chicos que iban a la parada del cruce de Aguiño a que, como ocurrió días atrás, regresase el bus tras dejar a un buen numero de pasajeros en Carreira. Ese desdoble parece que será lo que se establezca legalmente en el nuevo reparto de líneas, al igual que el bus de la ruta de Palmeira-A Pobra recogerá a los alumnos de la parada de Artes.