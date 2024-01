Ambar recibió la visita del gerente de Autos Dunas, empresa que acaba de contratar a uno de sus usuarios con diversidad funcional

El Centro de Recursos de la asociación Ambar en el lugar de Frións recibió ayer la visita de Juan Antonio Rey Lagos, gerente de Autos Dunas, servicio oficial de Peugeot y Kía en la zona, para conocer las instalaciones y los proyectos que desarrolla esta entidad de ayuda a personas con diversidad funcional. Dicha empresa llevó a cabo recientemente la contratación de uno de sus usuarios, para lo que contó con el asesoramiento y mediación del servicio de orientación laboral de Ambar, con una bolsa de empleo con personal cualificados y de perfiles diversos, además de un servicio de empleo con apoyo.



Rey Lagos contactó por iniciativa propia con Ambar para buscar personal y, tras proponerles usuarios que cumplían el perfil y superar la entrevista, se contrató a uno de ellos. “Paréceme moi importante dar visibilidade e que máis empresas da zona saiban que existe esa bolsa de emprego. Igual por desinformación ou descoñecemento non contratan a persoas con diversidade. Persoalmente, nós estamos moi contentos de dar o paso e realizar esta nova contratación”, declaró Juan Rey.

Igualmente, Juan Antonio Rey declaró que "cando falamos ca persoa contratada transmitiunos a súa satisfacción co novo posto de traballo. “Estou moi contento e moi a gusto co ambiente de traballo. Antes de comezar pensei que ía a ser máis complicado o traballo, pero estouno levando moi ben e ademais teño moi bos compañeiros que me axudan e apoian en todo”. Por su parte, desde la asociación Ambar animan a las empresas de la omarca y alrededores a que conozcan los servicios de la entidad y los beneficios de ser una empresa inclusiva al igual que Autos Dunas.