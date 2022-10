Amenazan con no mandar a sus hijos al IES Nº1 de Ribeira si no se arregla el problema del transporte

Los ánimos están cada vez más caldeados en el seno de las familias de los alumnos del IES Número 1 de Ribeira que tienen derecho al autobús escolar y que para ello hacen uso del transporte regular, y que muchos días se quedan tirados en las paradas por no tener capacidad suficiente. La última reunión de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos “Caramecheiro” fue una demostración de ello, pues los progenitores comprueba que, lejos de solucionarse los problemas, la situación está empeorando. Señalan que para solucionar las incidencias que se estaban detectando en algunas rutas de transporte escolar de otros centros educativos, como es el caso del IES Leliadoura, que ha sufrido una reestructuración y algún que otro refuerzo, son otros los que ven mermadas las prestaciones.



Tal es así que algún padre planteó en dicha reunión, en la que trascendió que la dirección del centro no solicitó el derecho de transporte escolar, la posibilidad de no enviar a sus hijos a clase como medida de protesta mientras no se subsanen los problemas denunciados, e incluso huno otro que planteó la alternativa de acudir a la vía judicial para denunciar lo que entiende pie es una vulneración de los derechos de chicos menores de edad, refiriendo que en su caso su hijo tiene 13 años y no es la primera vez que no puede subirse al autobús y tiene que esperar a que pasen otros, que les dicen que no tiene parada en Palmeira o en algún punto concreto de A Pobra.



En la tarde de este jueves y por espacio de un par de horas se celebró en el centro Lustres Rivas una reunión del consejo escolar municipal -faltaron muchos de sus integrantes, pero hubo quórum para poder constituirse-, en el que se abordaron varios asuntos incluidos en el orden del día, y en el turno de ruegos y preguntas se pusieron sobre la mesa los problemas del transporte escolar. La representante del Concello ribeirense en dicho órgano, Juana Brión, indicó que desde la Administración ya habían dado los pasos necesarios que derivaron en la celebración de una reunión a cinco bandas para buscar soluciones y que no podían hacer mucho más, y precisó que ya se le habían interpuesto sanciones administrativas por incumplimientos de horarios y otras cuestiones.



Pese a que en la actualidad es el IES Nº1 el que tiene los problemas más severos, no asistió ninguna persona en representación de la dirección del mismo, pese a ser citada, ni de la ANPA “Caramecheiro”, a la que no se convocó. De todas maneras, desde la representación de los padres se indicó que siguen los problemas, pues señalan que se registran retrasos de más de media hora, y se ven obligados a dejar su trabajo para poder llevar a sus hijos al instituto en su coche particular.