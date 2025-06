Amicos celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con juegos de sensibilización en el colegio Santa María do Castro

Amicos celebró ayer el Día Mundial del Medio Ambiente con un acto conmemorativo en el colegio plurilingüe Santa María do Castro que estuvo cargado de juegos de sensibilización que contaron con la conducción de los activistas medioambientais de la asociación y que contó con la participación de 130 personas, entre escolares, profesores y autoridades. El evento contó con la implicación de Juan Carlos Rodríguez, de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta; Luz López, de la Xefatura Comarcal en Ribeira de la Consellería do Mar; Olga González, concejala de Medio Ambiente e Mar de Boiro; y Margarita Hermo, directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, además de la vicepresidenta y el director xeral de Amicos, Digna Iglesias y Xoan España. Este último destacó la importancia de las personas con discapacidad como motor del cambio a través de iniciativas para la conservación del patrimonio natural y la educación ambiental.

Al inicio del acto, España declaró que “celebramos o mes do medioambiente e dos océanos, da conservación da natureza, e o que queremos trasladar hoxe é o importante que é que todos aportemos o noso gran de area na restauración e conservación dos ecosistemas e do noso planeta", y agregó que "o obxectivo é concienciar á poboación máis nova de como mellorar e transformar a realidade que vivimos”. Asimismo, el director xeral incidió en “que a través dos programas de Amicos, tanto os de sensibilización como os de activismo e restauración, consisten en aportar para mellorar e axudar o planeta a conservar especies sensibles, e loitar contra os residuos mariños. Para nós é un orgullo celebralo rodeado de tantos colaboradores e dun cole que é exemplo de integración e participación”.



Margarita Hermo destacó que ayer celebraron "unha efeméride moi importante para tódalas persoas que habitamos o planeta, pero sobre todo para a rapazada, que son o futuro. A labor que realiza Amicos neste senso é moi importante porque estamos construíndo unha sociedade mellor, plantando o xerme da preocupación por coidar este planeta, do que non temos remuda. Coidar do planeta é algo que todos debemos realizar, porque entre todos podemos deixar un planeta mellor para os máis novos e novas”. Por su parte, Olga González dijo que “é fundamental coidar o noso entorno e ser conscientes de como coidar o medioambiente, empezando polos cativos e cativas, con esa concienciación medioambiental vannos ensinando aos adultos de todo o que aprenden en accións como esta. Animo a que conservemos o mellor posible o noso entorno, en especial o mariño agora que empeza a época estival”.



Macarena, una de las activistas medioambientales de Amicos, manifestó que “é importante que os nenos aprendan a coidar o planeta e todo o que estamos facendo para preservalo, e sexan eles os que comecen a facer cousas para melloralo nun futuro”. Los niños descubrieron con los juegos de sensibilización la riqueza del ecosistema marino, así como la importancia del reciclaje y la segunda vida que se le puede dar a los residuos marinos.

Desde Amicos recordaron que sus agentes medioambientales promovieron durante el último año más de 150 acciones de sensibilización, en las que se traslada la importancia de preservar la biodiversidad, la restauración forestal, el reciclaje y el cuidado del medio ambiente, y en las que participaron más de 2.700 alumnos de centros educativos de la zona. También se realizaron distintas acciones de restauración activa de fondos marinos a través de proxectos como Cabalga se restauraron casi 500 gorgonias y más de 40 bases de laminarias y se realizó la plantación de posidonia en el fondo marino- o Lab-mar, entre otros.