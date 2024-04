Amicos conciencia en A Pobra sobre el autismo con su exposición itinerante y la historia de Carlos

Después de exponerse en las calles de Ribeira y Porto do Son, la muestra sobre el autismo de Amicos llegó a la Pobra do Caramiñal este viernes en un acto inaugural al que no faltaron el alumnado del CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras, usuarios del CEEPR de Amicos y del centro de día de la asociación; así como representantes políticos.



La presentación comenzó con un juego para ahondar en conceptos relacionados con el trastorno del espectro autista, en el que participaron todos los asistentes. Asimismo, los pequeños de Amicos quisieron reivindican en el manifiesto la importancia y la necesidad de luchar por una educación inclusiva en la que se cuente con apoyo adaptado según las necesitáis del alumnado.



Los tres tótems informativos que componen la muestra permanecerán en los jardines de Valle-Inclán hasta este domingo, ya que el lunes la exposición viajará a Boiro.

La historia de Carlos Pino

Por otra parte, el colectivo quiso visibilizar el autismo poniendo en valor la historia de Carlos Pino, residente en el Fogar Amicos, situado en el Centro de Atención Integral en Boiro. Se trata de un joven de 36 años con grandes necesidades de apoyo y que cuenta con un núcleo familiar muy implicado.



“Encántanlle os comics e a música, sobre todo en español, e tamén lle gusta moito camiñar por espazos abertos. O que non soporta é sentirse en espazos cerrados e/ou demasiado abarrotados de xente, sobre todo se son ambientes ruidosos”, explicó Sonia Fuentes, psicóloga, que no dudó en calificarlo como “un amor”, tras ganarse a todo el personal del centro de la asociación Amicos.