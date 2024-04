Amicos y Gadis acuerdan crear un bosque con 300 castaños en el cuarto convenio entre ambas entidades

La asociación Amicos y la cadena de distribución alimentaria Gadis firmaron un nuevo convenio en materia social y ambiental, a través del que dicha empresa se convierte en socio principal del Calendario Solidario 2025 y patrocinador del festival de inclusión Festiritititi 2024, así como otro pilar del acuerdo: la plantación del futuro Bosque Gadis. Fueron la directora de Marketing y Responsablidad Social Corporativa de Gadis, Melisa Pagliaro, acudió a la sede de Amicos en Comoxo para suscribir ese acuerdo entre ambas entidades, una alianza que se mantiene desde hace cuatro años con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas con dicapacidad. Fue recibida por Digna Iglesias, vicepresidenta de la asociación, que aprovechó para enseñarle las obras de ampliación de la residencia las demás novedades producidas en los últimos meses.

A ese encuentro también asistieron la coordinadora de RSC de la empresa de distribución alimentaria, Lucía Santos, el responsable del área de Alianzas con Persoas e Empresas de Amicos, Miguel Beiro, y su coordinador, Keltoi Cameán. También intercambiaron opiniones sobre las acciones que se estuvieron desarrollando últimamente al amparo de la colaboración que mantienen y respecto al Bosque Gadis se indicó que consistirá en el cultivo de 300 castaños, una labor ambiental en la que intervendrán personas con discapacidad intelectual, "o que suporá un impulso laboral moi importante dirixido a incrementar as súas posibilidades de inserción nun mercado laboral con futuro, en especial a nivel autonómico", indicaron desde Amicos.

Melisa Pagliano destacó que “para Gadis é un pracer colaborar outro ano máis coa asociación Amicos, coa que mantemos unha relación moi estreita. Esperamos que esta colaboración se manteña por un longo tempo”. Digna Iglesias agradeció “o apoio que Gadis presta á nosa entidade, unha colaboración que se asenta en catro anos de compromiso constante”. La vicepresidenta de Amicos también recalcó que “este acordo con Gadis fortalece a nosa misión de mellorar as posibilidades de inserción das persoas con discapacidade intelectual no mercado laboral, así como accións que repercuten directamente no traballo pola mellora das súas condicións de vida, como son o Festiritititi ou o Calendario Solidario”.