La ANPA del IES A Cachada retomará mañana el “Mércores Negro” por una educación inclusiva

La ANPA del IES A Cachada, de Boiro, retomará mañana, 20 de noviembre, a partir de las 8.30 horas, las movilizaciones de “Mércores Negros” en demanda de una educación inclusiva, y para lo que se realizará una concentración a la hora de entrada en las instalaciones del centro educativo y en la que les identificarán las prendas superiores de color negro, "en sinal de loito pola Educación Pública, inclusiva e de calidade" y para "mostrar a falta de luz". El motivo de retomar esta acción de protesta, sin que se descarte que se puedan desarrollar otras distintas de cara al futuro, no es otro que el hecho de que los representantes de los progenitores sostienen que mantienen sus demandas de comienzo de curso y añaden que en todo el tiempo transcurrido "non fomos nin escoitados, nin atendidos".

Sus responsables señalan que están muy preocupados por la situación actual en el centro, pues recuerdan que tiene una elevada matrícula, con cerca de 400 alumnos. “No seu momento chegamos a contar con tres profesores de apoio para atender ao alumnado con necesidades educativas, pero nos últimos anos estes apoios fóronse reducindo. O curso pasado só contamos cunha mestra de apoio (PT) a tempo completo, máis outro compartido e ía ao centro só 5 horas. Este curso a situación no é mellor”.



En este sentido, la ANPA agrega que cada año aumenta el número de alumnado que presenta algún tipo de necesidad, ya sea por autismo, TDAH, problemas de conducta y otros, “pero os apoios sempre minguan” pues, pese a que el instituto tiene que atender a más de un centenar de chiquillos con algún tipo de dificultad, “non vai contar cos apoios suficientes. Y advierte que este tema también afecta directamente a sus centros adscritos, y en este curso son los alumnos de estaban en 6º y pasaron a 1º de ESO lo que se está viendo afectado. Por ello, insisten en que si no lo paran, serán el resto de estudiantes de esos colegios los que vivirán esa situación.

“Debemos ter claro que non só se verán afectados aqueles rapaces que presentan necesidades. O profesorado completa o seu horario atendendo ao alumnado nas aulas, pero este curso se centran só naqueles que teñen maiores dificultades, sen tempo para o resto do alumnado”, sostienen los represntantes de los padres, quienes agregan que, además, no cuentan con la preparación que tienen los profedores de apoyo, "que son especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT), para atender as súas necesidades".