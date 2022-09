Las ANPA de Ribeira creen que los problemas del bus escolar hay que abordarlos con todas las empresas de la adjudicataria

Las asociaciones de padres de alumnos “San Roque” y “Caramecheiro” de los institutos Leliadoura y Número 1 de Ribeira, a las que han sumado su apoyo las entidades que agrupan a los progenitores de los colegios de Palmeira, Artes, Olveira, Frións, O Grupo Carreira, Deán Grande y Heroína de Sálvora de Aguiño, tienen previsto entregarle un manifiesto al alcalde, Manuel Ruiz, en la reunión que mantendrán a partir de las once de esta mañana en el consistorio con él y la edila de Educación, así como representantes de las direcciones de los IES de la capital barbanzana, de la Xunta y de la adjudicataria del transporte escolar. En ese documento, le dejan claro los múltiples problemas e incidencia que viene padeciendo el alumnado en ese servicio desde que lo asumió una nueva concesionaria.





A este respecto, precisan que se trata de la UTE XG-847, compuesta por seis empresas del grupo Monbus -Castromil, Monforte, Eleuterio López y Cía, Rías Altas, Auto Industrial y La Hispano Igualadina-, además de Sarasquete e Hijos, Ferrín, Autos Ramón Outeiral y Autocares Muiños, por lo que sostienen que no sólo se le deben pedir responsabilidades al grupo que preside Raúl López. Por ello, señalan que, independientemente del reparto que hayan hecho entre ellas de las líneas, si Monbus no cuenta con autobuses o plazas suficientes para recoger o llevar a todos los alumnos, las otras empresas que se presentaron al concurso en la misma UTE adjudicataria deberían de aportar sus medios para cumplir con el contrato, y que no se registren atrasos que provocan que sus hijos lleguen tarde a clase, perdiendo horas lectivas, o de no poder regresar a sus casas sin demasiada demora tras el fin de la actividad lectiva de cada jornada por no haber buses suficientes.





De igual modo, las ANPA señalan que entre los cientos de incidencias que se vienen registrando también se producen situaciones en las que, al no haber plazas suficientes, los estudiantes tienen que ir de pie o quedan “tirados” en la parada, y que optan por ir o volver andando o llaman a sus familias para que vayan a buscarlos y llevarlos. Señalan que desde la pasada Semana Santa las direcciones de los dos institutos y sus ANPA intentaron buscar soluciones y reunirse con la UTE adjudicataria, pero siempre sin éxito, y que en el caso del IES Leliadoura un representante de dicha concesionaria aplazó las reuniones varias veces y nunca se presentó, Y añadieron que se les comunicaron las quejas e incidencias, “pero as palabras das conversas telefónicas levounas o vento e as incidencias foron en aumento”, precisaron.





Las ANPA advierten que todavía no la UTE no ha respondido a ninguno de sus escritos que le remitieron las direcciones de los institutos, ni tan siquiera a los que le enviaron de cara al inicio del curso escolar para informar del número de alumnos que precisa transporte, inclusive la necesidad de plazas de transporte especial, para poder garantizar las plazas en los buses escolares y reforzar las líneas que dan servicio a esos centros educativos, tanto en las entradas como las salidas. Incluso, señalan que recurrieron al Ayuntamiento de Ribeira y a las consellerías de Educación y de Mobilidade, pero aún esperan solución.





El alcalde ribeirense indicó que en la reunión de hoy van a hablar de las soluciones que ven, y precisó que el grupo Monbus reconoce los problemas, pero no los achaca todos a si misma. “Hai unhas normativas de Educación e Transporte e uns pregos e, en función diso, igual as culpas temos que repartírnolas entre todos”, concluyó Manuel Ruiz. Por su parte, desde la Consellería de Educación indicaron que está en contacto con la empresa para dar solución "canto antes a estes desaxustes". De todos modos, adviere que, en cualquier caso, se trata de "problemas puntuais" en lo que es el servicio de transporte escolar más amplio de todo el Estado.





Críticas del BNG







El BNG se hizo eco de quejas que los padres por los problemas en el transporte escolar u dio a conocer que hoy se debatirá una iniciativa en el Parlamento y que presentará otras para exigir soluciones inmediatas para reforzar el transporte público, garantizar el cumplimiento de los horarios, inspecciones para hacer que se cumplan als condiciones estipuladas en cada línea y bonificaciones para los jóvenes y las persoas más vulnerábles. Sus diputados Rosana Pérez y Paulo Ríos "Kai" acudieron a Ribeira y recordaron que se cumple un año de la visita de la conselleira de Mobilidade a la capital barbanzana para indicar “a bombo e prato” que el servicio de transporte público estaba muy mejorado desde las nuevas concesiones, “pero a realidade é ben distinta”. Recriminaron a la Xunta su “conivencia” con Monbus, “pois malia existir probas e centos de sinaturas que corroboraron que bay buses que non pasan, atrasos inasumibles e rapazada que chega tarde a casa ou ao instituto, non se abriu ningún expediente sancionador”, y que tampoco actúa para resolver los problemas que padece la población que usa el transporte público.







“A conselleira e o alcalde de Ribeira deben deixarse de ter reunións nas que se sacan a foto pero non resolven ningún dos problemas existentes. É unha necesidade perentoria actuar xa porque hai persoas que chegan tarde ao traballo, ás citas médicas ou mesmo aos centros escolares” aseveró Pérez Fernández.

Por su parte, el diputado frentista de Mobilidade denunció la falta de planificación y el empeoramento de servicio que supuso la puesta en marcha del nuevo Plan de Transporte de la Xunta. Según Ríos, “estamos ante outro mes de setembro caótico nas liñas escolares pero tamén nas liñas regulares e a conselleira fai ouvidos xordos ás demandas que fan as ANPA e os propios usuarios do transporte público".