Anulan el alta hospitalaria dada al presunto autor del crimen machista en Palmeira ya que “no lo ven en condiciones”

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, finalmente, el joven Jhul Príncipe Casahuaman, que presuntamente asesinó a su expareja de 24 años el martes de la semana pasada en Palmeira y que luego intentó suicidarse, no recibirá todavía el alta hospitalaria. Así lo confirmó después de que a media mañana de ayer este mismo órgano judicial llegó a apuntar que iba a abandonar el Clínico, en donde está siendo custodiado por la Policía Nacional, y que una vez lo detuviera la unidad judicial de la comisaría ribeirense, seguidamente pasaría a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ribeira.



Sin embargo, desde el alto tribunal gallego indicaron que desde el hospital compostelano se pusieron en contacto de nuevo con la autoridad judicial para comunicarle que habían decidido no darle el alta por “no lo ven en condiciones”. Respecto a su estado de salud, que no reviste gravedad para su vida, aunque las heridas internas que se causó precisan de un mínimo de 10 días para su curación, se sabe que ese varón de 25 años no se desangró excesivamente pues, al cortarse en el cuello con el cuchillo con el que apuñaló a su expareja, se pudo desmayar o algo similar y apoyó la cabeza lateralmente, con lo que taponó la herida que se había provocado.

Los hechos que se le atribuyen se registraron en torno a las cinco de la tarde del martes de la semana pasada, día 19 de marzo, cuando este varón de 25 años supuestamente mató a su expareja, Andrea Melithza Yturry Alave, de 24 años, con un cuchillo de cocina, después de haberla llamado por teléfono para que le fuera a abrir la casa en la que habían convivido hasta hacía aproximadamente mes y medio en que ella decidió dejarlo pues, tal y como declaró alguna compañera de trabajo, ya no soprotaba más las amenazas y agresiones que le infligía.

Tras recibirse el aviso de particulares, inicialmente por un altercado en una vivienda de Palmeira, pero también del propio agresor a un familiar de que acababa de matar a Andrea Yturry y en el que anunciaba que iba a suicidarse, las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias se encontraron a su expareja desangrada y muerta en el interior tras forzar la puerta de la vivienda situada en un bajo de la Rúa Doutor Torres, en el casco urbano de Palmeira, en lo que se ha convertido en el primer crimen machista de Galicia en lo que va del presente año.



Al lado de ella se encontraba su expareja, después de intentar suicidarse y cuyo esado revestía gravedad debido a los cortes que presentaba, principalmente uno de ellos en el suello, y en un primer momento fue trasladado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, desde horas después fue evacuado en una UVI Móvil al Complejo hospitalario Universitario de SAntiago de Compostela (CHUS), donde permanece ingresado y bajo custodia policial.



El presunto autor del crimen y la víctima tenían un hijo de dos años en común que no se encontraba en la vivienda, pues él lo había dejado previamente en casa de unos familiares. Según informaron en su momento la Delegación dle Gobierno y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no constaba que la víctima mortal se encontrase en el sistema Viogén del Gobierno estatal, de seguimiento integral en los casos de violencia de género, pero si trascendió que el presunto agresor fuera denunciado en 2019 por una anterior pareja.