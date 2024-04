El apeadero de autobuses de Ribeira figura entre las propuestas elegidas para los Premios Arquitectura 2024

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) anunció esta mañana las 185 propuestas seleccionadas en la primera fase de los Premios Arquitectura 2024, que cuentan con el patrocinio oficial de Compac®, y entre los que figura, en la categoría de espacio urbano, el proyecto del apeadero o parada central de autobuses de Ribeira, que optará al galardón en dicha misma modalidad con otra propuesta gallega, como es el mercado de San Agustín de A Coruña, entre otros del resto del territorio nacional. El decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Luciano Alfaya, destacó el "compromiso" de las obras gallegas seleccionadas "coa paisaxe, co emprego responsable dos materiais e a súa adecuación a escala do territorio”.

Del proyecto del apeadero de autobuses ribeirense, cuya autoría es de Ismael Ameneiros Rodríguez y Santiago Rey Conde, en una parcela de 516 metros caudrados, se destaca que "para evitar a deshumanización deste espazo, fragméntase o proxecto en cinco bóvedas de formigón que se asocian en diagonal formando un conxunto de directriz zigzagueante formal e múltiples perspectivas visuais. As bóvedas dilatan o espazo interior e comprimen os bordes, favorecendo a protección climática, adecuación á escala humana e o concepto de refuxio. A actuación busca a permeabilidade peonil, un espazo estancial e calidade e a súa naturalización incorporando vexetación como elemento de protección". Igualmente, se indica que "un rasgo característico das construcións portuarias son as cubertas. Situada limítrofe ao porto de Ribeira, busca incorporar a actuación ao perfil de cubertas do porto e exercer de nexo co espazo público da cidade. O proxecto ofrece desde os edificios colindantes unha perspectiva aérea coidada na súa inserción no tecido urbano".

La selección fue realizada por los comités de expertos de los colegios oficiales de arquitectos y consejos autonómicos dentro de sus respectivos ámbitos territoriales entre las 497 propuestas inicialmente recibidas en esta edición, que supousieron un 15% más que en la edición anterior. "O resultado mostra a ampla representación territorial dos premios, así como a diversidade e calidade dos proxectos presentados, que van desde edificación, planificación urbana, interiorismo ou arquitecturas efémeras, ata traballos de divulgación e difusión, entre outros", señalaron desde el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Los organizadores del certamen indicaron que las 185 propuestas seleccionadas -doce son de Galicia- pasan a la siguiente fase de los premios, cuyos ganadores se anunciarán en directo en el transcurso de una gala que se celebrará el 20 de junio., después de que en mayo tenga lugar la elección de los finalistas. En total, se otorgarán seis distinciones basadas en valores y tres reconocimientos especiales con el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio a la Permanencia.

Iguaalmente, señalaron que las propuestas seleccionadas destacan por su innovación y calidad, su impacto

positivo en la mejiora continua del bienestar individual y colectivo, el refuerzo cultural del patrimonio y la recuperación del equilibrio medioambiental y territorial. De acuerdo con el reparto territorial establecido en las bases de los Premios Arquitectura, el listado se compone de 17 propuestas de Andalucía, 6 de Aragón, 3 de Asturias, 6 de Cantabria, 7 de Castilla-La Mancha, 14 de Castilla y León, 30 de Cataluña, 5 de Estremadura, 12 de Galicia, 6 de Islas Baleares, 8 de Islas Canarias, 5 de La Rioja, 30 de Madrid, 6 de Murcia, 14 del País Vasco y Navarra y 16 de la Comunidad Valenciana.