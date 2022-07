Aplazan el juicio a un hombre que se enfrenta a 4,5 años de cárcel por propinarle a otro un puñetazo en la cara en A Pobra

El juicio que se iba a celebrar mañana, a partir de las 10:30 horas, en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña contra un hombre acusado de un delito de lesiones, tras haberle presuntamente causado a su víctima la pérdida o inutilidad o deformidad de un órgano o miembro no principal, se suspendió debido a que un forense comunicó a la sala que no podía asistir a la vista oral en esa fecha. Se trata de una causa que se abrió e instruyó en el Juzgado Número 1 de Ribeira por unos hechos ocurridos diez minutos después de una medianoche de agosto de 2019 en la Rúa Anxo Rei Ballesteros, en A Pobra, y por lo que la Fiscalía le solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel -la media de los establecido en el Código Penal, que es de tres a seis años de prisión-, así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros y de comunicarse de cualquier manera con él, y que le indemnice con 2.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas.





El Ministerio Público recoge en su escrito de acusación o conclusiones provisionales que el acusado cuenta con antecedentes penales por delito de lesiones, y que fue condenado a causa de ello por sentencia firme del27 de marzo de 2019 dictada por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Santiago de Compostela. Y relata que los hechos que se le atribuyen se registraron a las 00:10 horas del 18 de agosto de hace tres años y que el procesado, con el propósito de menoscabar la integridad física de su víctima en el momento en que se encontraba en la Rúa Anxo Rei Ballesteros, en pleno casco urbano de la villa pobrense, le habría propinado un fuerte puñetazo en la cara. A consecuencia de ello, le causó una fractura dental -la pieza 21 de la pala anterior izquierda y equimosis en el párpado y región periorbitaria, por las que recibió tratamiento médico con cuatro días de curación, no impeditivos. quedándole como secuela la referida pérdida de dental completa y traumática.





Por otro lado, el juicio que sí está previsto que se celebre, aunque será a puerta cerrada, es el señalado para las diez de esta mañana contra un hombre por un delito de abusos sexuales y contra su pareja por malos tratos continuados hacia su hija, después de que se suspendió el pasado 8 de junio debido a que, poco antes de acceder a la sala de vistas, la madre de la víctima, que iba a comparecer en calidad de testigo y como procesada, sufrió una crisis de ansiedad y los magistrados decidieron suspenderlo pues aunque recibiera la atención que precisaba no iba a estar en condiciones de declarar. De todas maneras, todo apunta a que, tal y como se informó en su día, habrá un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de los procesados, que permitirá una considerable reducción de la condena solicitada inicialmente que era de 17 años de cárcel por parte del Ministerio Público y los 13 que le solicitaba la acusación particular, al igual que el año de cárcel que la acusación particular solicitaba para la progenitora.