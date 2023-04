Arranca la Semana Santa con las procesiones de La Dolorosa e imposición de distinciones a nuevos cofrades

La cofradías y hermandades de la Semana Santa de la comarca barbanzana dieron en la noche del viernes el pistoletazo de salida a sus programaciones, empezando con las procesiones de la Virgen de Los Dolores, cuya imagen fue portada en Boiro por una decena de remeras veteranas de Cabo de Cruz junto a las mujeres de la Irmandade do Cristo da Misericordia. Se da la circunstancia de que en la villa boirense se adelantaron a estas celebraciones el pasado día 25 de marzo, cuando tuvo lugar la lectura del pregón por parte del padre franciscano Miguel de la Mata, seguida de la imposición de medalla, algo que también sucedió en Rianxo. Volviendo a la jornada de este pasado viernes, en la parroquia pobrense de Santa María A Antiga do Caramiñal fueron integrantes de la Confraría da Nosa Señora das Dores los que llevaron a imagen de la Virgen. Por su parte, en Rianxo, fue la Irmandade da Paixón de Cristo la que sacó la imagen de La Dolorosa en procesión, que estuvo acompañada por su banda de tambores.



En la parroquia de Santa María A Antiga do Caramiñal se celebró también en la tarde de este sábado una misa que incluyó la imposición de distinciones a los tres nuevos cofrades, que fueron Sofía Saíñas, Ángela Romero y Gabriel García. A la conclusión de esa ceremonia, tuvo lugar la lectura del pregón de la Semana Santa a cargo del obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández. que despertó un gran interés en la población. El programa en las diferentes parroquias de los cuatro municipios de la comarca continuará en la jornada dominical con la bendición de los ramos y palmas, que se pretende realizar al aire libre y en algunos casos saldrán en procesión, aunque todo dependerá de la meteorología, por lo que las cofradías y hermandades no dejarán de mirar al cielo por lo ue pueda pasar. Destaca por su curiosidad la procesión de La Borriquita acompañada por el grupo Xiada en la parroquiaa pobrense de Santiago do Deán.

