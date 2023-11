Arrancan las obras de dotación y refuerzo de servicios básicos en el lugar de A Mirandela, en A Pobra

Varias zonas do núcleo pobrense de A Mirandela contarán próximamente con servicios de saneamiento de fecales, recogida de pluviales, abastecimiento de agua, incremento de puntos del alumbrado público y reposición del pavimento o dotación del mismo en varias vías que actualmente son de tierra. Se trata de una actuación que se prevé acometer al amparo del POS+2019, y que provocó que el alcalde, José Carlos Vidal, la concejal de Obras, Patricia Lojo, y el arquitecto técnico del estudio encargado de la redacción del proyecto, Andrés Fernández, se desplazasen hasta el lugar para supervisar el avance de las obras que se iniciaron la semana pasada y que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Fuentes municipales indicaron que este proyecto es una muestra de la hoja de ruta diseñada por el Gobierno local para dotar de servicios básicos al medio rural y acondicionar las vías públicas, "un compromiso que se estenderá a outras zonas do concello", según manifestaron el regidor y la edila. La empresa adjudicataria de esta intervención es Contrucciones Anspal SL, que presentó una oferta económica por un importe de 139.755 euros. Esta actuación no afecta a la aldea de As Carrouchas, situada en ese entorno y donde los vecinos demandan principalmente la dotación de abastecimiento de agua y saneamientno de residuales.