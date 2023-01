Arrecian las quejas de alumnos y padres del IES Nº1 de Ribeira por incumplimientos del transporte

“Os alumnos seguen a buscarse a vida para poder chegar a tempo ás clases”. Con estas palabras se expresan desde la Dirección del IES Número 1 de Ribeira y desde la ANPA “Caramecheiro” para describir la situación por la que están atravesando los estudiantes ante los problemas que se vienen detectando en las líneas regulares del transporte urbano e interurbano, de las que se sirven para ir a su centro educativo y regresar a sus casas. Advierten que se trata de unos problemas que ya se vienen registrando desde finales del curso pasado y que todavía prosiguen en la actualidad, pese a los compromisos adquiridos a comienzos del actual curso por parte de sus responsables para encontrar una solución adecuada.



Así se expresaron después de que ayer fuesen padres y alumnos del IES Leliadoura quieren hicieron público su malestar por el retraso en el horario de recogida de los estudiantes a primera hora de la mañana del lunes y que les impidió llegar a tiempo a la primera clase del primer día lectivo tras las vacaciones de Navidad. Por parte de alumnos y padres del IES Nº1 arreciaron las quejas por situaciones como que la línea de Abesadas que tiene que dejar a los alumnos a las 4 de la tarde en el instituto pasó tarde y cuando lo hizo dejó a varios estudiantes sin recoger, como le relató una madre a una directiva de la ANPA.



Además, la inmensa mayoría de las quejas se derivan de la recogida de los alumnos a las horas de la salida del instituto, tanto por la mañana como por la tarde, pues en lugar de contar con un autobús grande y un microbús de refuerzo, sólo se puso uno pequeño, “que a todas luces é insuficiente para recoller a todos os alumnos, e só pode levar a uns poucos, e o resto quedan fora, na rúa. Está moi mal”, indicó una madre, algo que confirmó el equipo directivo del centro. E indicaron que los autobuses de la línea regular de las 13.40 y 18.30 pasan con 20 minutos de retraso “e os rapaces non van a esperar todo ese tempo na parada do bus, e menos no inverno con mal tempo”, precisaron. La ANPA añadió que esas quejas también se las trasladaron a la concejala de Educación.



Los afectados coinciden en señalar que mientras no se les ponga un autobús propio para los 200 alumnos de Palmeira y algunas partes del casco urbano de Santa Uxía que están a más de dos kilómetros del instituto y tienen derecho a transporte escolar no se va a acabar con los problemas.