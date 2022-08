Artemar se clausura hoy en Ribeira tras atraer a numeroso público y generar gran ambiente en sus calles

El gran ambiente y la numerosa afluencia de gente a la feria de artesanía y marinera Artemar, y a su centenar de puestos, que se clausurará esta noche en Ribeira, sigue siendo la nota predominante de este evento, que, además de la animación musical, ayer contó con los atractivos de las dos sesiones del cuentacuentos “O rato Pérez na procura do tesouro” y de otros como “O pequeno monstro do mar”, “O peixe Arco da Vella”, “Ao abordaxe!”, y “Jonn Brut, o pequeno mariñeiro”, que ya se pudieron disfrutar en días previos. No faltaron los espectáculos itinerantes de “Berberechiño, el grumete ben feitiño” y sus bromas macabras, “Un ser de mar”, “O Capitán Barbosa percorre a cidade”, “O Capitán Salazón” y el nocturno “A deusa dos mares” y los de fuego y humor, entre otros.