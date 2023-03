La asociación de vecinos de O Araño pide que la concentración parcelaria se acometa por el modo tradicional

La Asociación de Veciños do Araño celebró este pasado domingo, al mediodía, su asamblea general ordinaria en la que los asistentes hablaron largo y tendido sobre el deseo de que, para acabar con el minifundio, se lleve a cabo la concentración parcelaria al estilo tradicional, tal y como se constató en las 400 firmas recogidas en julio de 2020 -hace tres décadas ya surgió cierto interés, pero no prosperó-, y no con alternativas como las que les propuso el subdirector de Agader en una reunión celebrada hace un mes para desarrollar las figuras de las aldeas modelo o los polígonos agroforestales, que se contemplan en la ley de recuperación agraria, y que los asistentes desestimaron por completo.



También se presentaron las cuentas del año pasado, que arrojaron un resultado positivo de 400 euros, y la memoria de actividades y proyectos, entre los que sobresalieron la puesta en valor del Camiño Real con una caminata, planteándose más tarde completar el itinerario tanto hacia Boiro como hacia Padrón por otras parroquias de Rianxo. También se destacó el éxito de las celebraciones de la Muiñada no Te y Hórreo Vivo, esta última en colaboración con Carballeira de Baia y la comunidad de montes de O Araño. Y comentaron el estado de la tramitación de la treintena de mejoras solicitadas, de las que se dijo que no se llega al 20% en el nivel de ejecución “por inacción”, indicó la directiva. En este sentido, se refirió la demanda de hace cuatro años para corregir las filtraciones de agua en el centro de A Capela, que se inauguró en 2012, o las franjas de seguridad en los entornos de las aldeas y pistas, en las que se siguen sin cumplir la legislación vigente. También se propuso retomar las actividades que se interrumpieron por la pandemia, como cursos de yoga y pilates, de informática, de bordado y otros, así como actividades para niños de cara al verano.



Y, tras no presentarse más candidatura que la de la directiva saliente, fue proclamada por los próximos tres años. Estará compuesta por Cristina Lobato Rey (presidenta), Susana Otero Pérez (vicepresidenta), Diego Rodríguez Lojo (secretario), Martín Bargo Sóñora (tesorero) y como vocales José Antonio Villamarín Miniño, José Luis Hermo Abuín, Vicente Reboiras Romero, Manuel Iglesias López, Anselmo Miguéns Abuín, José Cerqueiras Iglesias y José Antonio Fernández Castro.