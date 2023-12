El Ayuntamiento de Boiro y Mulleres Salgadas firman un convenio para realizar formación a mariscadoras

El Ayuntamiento de Boiro y Mulleres Salgadas firmaron ayer un convenio de colaboración para llevar a cabo actividades y un programa de formación dirigido a mujeres vinculadas con el mar, y que se llevará a cabo en el marco de los acuerdos que la Administración local desarrolla con entidades de la localidad para poner en marcha actividades durante todo el año. En el caso de Mulleres Salgadas, que es una asociación de ámbito autonómico de mujeres del sector pesquero, se le concede una subvención por importe de 3.500 euros que se destinará a formación específica para féminas pertenecientes a ese ámbito.

Junto con la concejala delegada de Mar, Olga González, otras integrantes de la directiva de Mulleres Salgadas, tuvo lugar una conversación sobre los principales problemas a los que se enfrentan las mariscadoras, en particular, y el sector do mar, en general, como es el caso del descenso en la producción y que está derivando en el cese de la actividad debido a que la mortandad del marisco en las playas está siendo la principal preocupación del sector en la actualidad. Romero y Gonzaléz expresaron su compromiso con el sector del mar “que é estratéxico para Boiro ao representar preto do 76% da riqueza da comarca. Son numerosas as familias que viven directamente no mar e que precisan solucións”.