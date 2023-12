El Ayuntamiento de Boiro subvenciona con 30.000 euros a la ABE para la promoción económica y comercial

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el presidente de la Asociación Boirense de Empresarios (ABE), Daniel García Dosil, firmaron esta mañana un convenio entre sus respectivas entidades que supone una subvención por parte de la Administración local que asciende a 30.000 euros para llevar a cabo actividades y propuestas para la dinamización comercial y promoción económica del municipio. “A Asociación Boirense de Empresarios é o principal colectivo de empresarios do noso municipio e, durante todo o ano, realiza campañas que contribúen á dinamización comercial e económica do concello e do noso empresariado local”, afirmó el mandatario boirense.

Romero agregó que, además de las campañas específicas que la patronal local realiza durante los doce meses, "conta con persoal administrativo e técnico dedicado ao asesoramento ao emprendemento e á actividade empresarial". Por ello, apuntó que este convenio forma parte de las acciones que el Ayuntamiento de Boiro lleva a cabo en materia de promoción económica, del empresariado y emprendimiento para fomentar el empleo en la localidad barbanzana.