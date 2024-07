El Ayuntamiento de A Pobra recomienda no bañarse en la playa de O Areal tras un episodio de contaminación del agua

El Ayuntamiento pobrense acaba de emitir un comunicado a través del que recomienda a los vecinos y visitantes que, temporalmente, se abstengan del baño en la playa de O Areal tras detectarse un episodio puntual de contaminación microbiológica en el agua. Fuentes del Ejecutivo indicaron que ello es un "aviso da situación no areal", pero que no significa un cierre del mismo. Desde la Administración local pobrense indican que el pasado lunes, día 1 de julio, la Consellería da Sanidade procedió a realizar una toma de muestras no litoral de la zona urbana de la villa dentro del programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia 2021-2025.

"Son probas rutineiras que se realizan entre os meses de maio e setembro para coñece-la evolución da calidade das augas para o obrigado cumprimento da normativa europea", precisaron desde el Ayuntamiento, que detalló que recibió la comunicación de los resultados de dicha analítica a las nueve y veintitrés minutos de esta mañana, por lo que la Concellería de Medio Ambiente procedió a la colocación de carteles informativos en las inmediaciones de la playa de O Areal afectada a las 10.00 horas. "Este exame volverá repetirse en vindeiras datas, polo cal se agarda aos datos que reflicta esta contraanálise. En canto se dispoña de nova información, comunicaráselle á cidadanía", concluye el comunicado remitido por el Gobierno local.